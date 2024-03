Este viernes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, un día de reflexión, protesta y celebración de los logros obtenidos por las mujeres, así como en un llamado a la acción para abordar los desafíos que aún persisten en materia de igualdad de género.

Se espera, como todos los años, que haya multitudinarias movilizaciones en las principales ciudades del país. Sin embargo, la incógnita se centra por estas horas es si esta fecha será feriado o considerado día no laborable.

Es que si bien en algunos países no se computan las faltas para quienes marchen, como es en el caso de Berlín, o los países China, Rusia o Cuba. No obstante, en Argentina el 8 de marzo no está incluido dentro del Calendario Nacional de Feriados ni tampoco figura como un día de no laborable.

Sin embargo, hay provincias en Argentina que toman medidas individuales al respecto. Así sucede en Río Negro, en donde el gobierno provincial resolvió otorgar licencia a mujeres del sector público en el Día Internacional de la Mujer, dispuesto por el decreto 141/24, donde se establece que todas las mujeres empleadas en la Administración Pública provincial estarán exentas de sus obligaciones laborales este viernes 8 de marzo.

Desde el gobierno indicaron que la decisión obedece a a un compromiso claro con la igualdad de género y el reconocimiento de la lucha histórica de las mujeres por sus derechos.

8M

Uno de los eventos más significativos que influyó en la elección de esta fecha fue la huelga de mujeres textiles que tuvo lugar el 8 de marzo de 1908 en Nueva York.

Otro suceso relevante fue el incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York el 25 de marzo de 1911, donde murieron más de 120 mujeres trabajadoras. Este trágico incidente puso de manifiesto las terribles condiciones laborales a las que estaban expuestas las mujeres y contribuyó a fortalecer el movimiento por los derechos de las trabajadoras.