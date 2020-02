RAWSON (ADNSUR) - El asesor del gobierno provincial, Nésto Di Pierro, estuvo reunido este viernes con el gobernador Mariano Arcioni en Casa de Gobierno. Al declararse hizo declaraciones y se refirió a Comodoro. Dijo que es "una ciudad pujante" y resaltó: "Cuando a mí me tocó ser intendente dejé una ciudad sin deuda, con los mismo empleados que venían de las gestiones anteriores, los mejores salarios de toda la provincia y peleando siempre en función de los intereses de Comodoro y la provincia porque tuvimos la capacidad de juntarnos los que pensábamos igual y los que pensaban diferente yendo todos juntos a pelear por lo que necesitábamos. Nosotros hicimos un proyecto por 20 años. Con Juan Pablo (Luque, actual intendente de la ciudad) estamos por el noveno año: Cuatro míos, cuatro de (el exintendente Carlos) Linares y el primero de Juan Pablo" resumió.

"Tuvimos diferencias con muchísimos sectores cuando empezamos a ordenar la ciudad, que no nos había quedado muy bien después de la gestión de Martín Buzzi”, agregó Di Pierro, quien se refirió al quiebre de la relación entre el gobernador Mariano Arcioni con el vicegobernador Ricardo Sastre y el intendente de Trelew, Adrián Maderna. “La política la arregla la política. El tema más importante es cómo normalizamos la provincia, generamos nuevos recursos, ponemos a Chubut en una etapa de desarrollo por la cantidad de recursos naturales que tiene. Se hace sin mezquindad y trabajando en equipo bajo los lineamientos que plantea el gobernador", evaluó. Por otro lado.

Consultado sobre si hay alguna clase de mezquindad en un sector de la oposición dijo que “no. Hay cuestiones que pasan por otro lado; los seres humanos a veces somos complicados. Hay cosas que producen enojo, de un lado del otro pero creo firmemente en la capacidad de la dirigencia de Chubut. Se está reperfilando una deuda a nivel nacional, hay muchas provincias con problemas como nosotros; se sale trabajando en equipo", insistió.

Sobre si va a buscar reuniones con Sastre y Maderna dijo: “Yo hablo con Sastre; con Adrián somos amigos. No hay que buscar problemas donde no los hay”.

Respecto a cómo ve al justicialismo, que es oposición en Chubut en este contexto, dijo que lo reconoce “reordenándose, todavía sin encontrar un escenario donde reubicarse. El peronismo tiene la obligación de ayudar a la gobernabilidad. Hay una dirigencia joven, nueva, que viene y otros no somos tan jóvenes y tenemos que dar lugar a los que vienen empujando de abajo. Yo les dijo a los jóvenes que usen la experiencia nuestra, escuchen, aprendan, caminen, no corran. Queremos que venga esa generación nueva pero evitar que se golpeen como muchas veces nos golpeamos nosotros".

Al ser consultado por ADNSUR sobre qué rol debe jugar Comodoro desde el punto de vista político como ciudad con otro gobernador enfrentado con dirigentes de otros puntos de la provincia, Di Pierro resumió: "Comodoro es una ciudad pujante. Cuando a mí me tocó ser intendente dejé una ciudad sin deuda, con los mismo empleados que venían de las gestiones anteriores, los mejores salarios de toda la provincia y peleando siempre en función de los intereses de Comodoro y la provincia porque tuvimos la capacidad de juntarnos los que pensábamos igual y los que pensaban diferente yendo todos juntos a pelear por lo que necesitábamos. Nosotros hicimos un proyecto por 20 años. Con Juan Pablo estamos por el noveno año: Cuatro míos, cuatro de Linares y el primero de Juan Pablo. Tuvimos diferencias con muchísimos sectores cuando empezamos a ordenar la ciudad, que no nos había quedado muy bien después de la gestión de Martín Buzzi”.

"A veces cuando se tiene la capacidad se fijan objetivos en común y vamos todos detrás sabiendo que atrás están los intereses de la gente; no es lo mismo eso a que vayamos ante Nación y nos sentemos separados porque perdemos fortaleza", evaluó el ex intendente de la ciudad y opinó: "Creo que hay que volver a ir todos juntos a pelear por los intereses de los chubuteses aunque haya diferencias de pensamientos. En las listas aparecen distintos sectores y a veces pasan cosas porque siempre están los que viven del desorden. Yo pregunto: cuando hay orden, los que viven del desorden no tienen lugar. Hay muchos que permanentemente generan desorden donde no los hay para poder seguir estando. Debemos ser muchos más los que trabajamos para ordenar y menos los que trabajan para desordenar”.

“Cuando les va mal a los que gobiernan nos va mal a todos. Es la historia de la política”, reflexionó Di Pierro.