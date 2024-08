En el marco de la sesión ordinaria que se desarrolló este jueves en la Legislatura de la provincia de Chubut, el diputado por el bloque Despierta Chubut, Emanuel Fernández, presentó un repudio a las conductas abusivas por las que el ex presidente Alberto Fernández fue imputado hace quince días.

Por unanimidad, la Legislatura aprobó repudiar “más allá de lo partidario y de cualquier ideología” y “manifestar el absoluto repudio a la violencia, en cualquiera de sus formas, pero especialmente porque estos hechos tuvieron lugar en la residencia oficial de los presidentes de nuestra República Argentina, por quien portara la investidura de primer mandatario de nuestro país al momento que se produjeron los mismos. Esto, presidente, tiñe este delito de Violencia institucional, lo cual lo agrava y lo vuelve aún más repugnante y repudiable”.

Comodoro: una mujer golpeó a su hija de 11 años hasta dejarla inconsciente

El diputado por el PRO y flamante presidente de la Juventud PRO Nacional, sentenció en su exposición que “Alberto Fernández no solo le tomó el pelo a muchas mujeres, sino también a todos los que confiaron en su discurso, en un contexto de extrema vulnerabilidad como fueron los dos años de Pandemia por el virus Covid -19. Por todo esto venimos a pedir que, como Honorable Cámara, repudiemos fervientemente los hechos padecidos por la ex primera dama”.

”Avergüenza, pero no sorprende”

“Lamentablemente avergüenza, pero no sorprende esta incoherencia de parte de quien fue presidente de los argentinos, que mientras por televisión sancionaba, gritaba, señalaba con el dedo a quienes infringían la cuarentena no sólo hacia una fiesta en Olivos, sino que consta en los registros de visitas que recibía a diferentes personas y figuras, a cualquier hora, en plena cuarentena estricta”, recordó con indignación.

Tragedia en Chubut: murió una joven de 19 años mientras jugaba en el Torneo Femenino de Futsal

Y, para concluir, disparó: ”como también avergüenza, pero no sorprende que, cuando se trató en la Cámara de Diputados de la Nación los kirchneristas votaran en contra del Registro de Datos Genéticos para violadores y abusadores, mientras su ex presidente era imputado por lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas en perjuicio de su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yáñez. Por eso le pido a esta legislatura, que sin titubear, sin tratar de justificar, repudiemos firmemente por unanimidad la conducta del ex presidente Alberto Fernández, y exijamos su urgente condena".

Se conocieron los resultados del caso sospechoso de "Viruela del Mono" en Comodoro

Gacetilla de prensa con edición de un periodista de ADNSUR.