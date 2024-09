La senadora nacional Andrea Cristina, del bloque PRO Chubut, justificó hoy su decisión de abstenerse en el voto de rechazo al DNU que asignaba 100.000 millones de pesos para tareas de inteligencia, al tiempo que defendió también su postura de apoyo general y rechazo parcial a la ley de financiamiento de universidades públicas.

“No estaba acordado tratar el DNU de inteligencia en esta sesión -dijo la legisladora nacional, en diálogo con Actualidad 2.0-. Yo decidí abstenerme porque el día anterior, en la reunión de labor parlamentaria, se había acordado tratarlo esta semana, en una sesión secreta, que es una modalidad prevista para tratar temas que involucran a la seguridad nacional”, argumentó.

Cristina aclaró que su posición fue acordada con el gobernador Ignacio Torres, al afirmar que “tomamos juntos esta decisión” y argumentó su decisión en el hecho de que se le había solicitado información al Ejecutivo nacional sobre el destino de los fondos, pero finalmente Unión por la Patria y un sector de la UCR terminaron forzando el tratamiento en la sesión del jueves pasado. El resultado fue el histórico rechazo, por ser la primera vez en que no se aprueba un Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo.

“Entendí que si reclamamos porque no tenemos la información necesaria para considerar la aprobación del dinero y el Poder Ejecutivo estaba dispuesto a dar esa respuesta, no estaban las condiciones dadas para tomar una posición acerca de la razonabilidad en ese momento”, argumentó. “Yo interpreté que se privó al gobierno de dar esa respuesta que se le estaba exigiendo y era una de las críticas que le hicimos”.

FINANCIAMIENTO A UNIVERSIDADES: VOTO EN GENERAL Y RECHAZO EN PARTICULAR

Cristina también se refirió a su voto sobre el proyecto de financiamiento a universidades, al que acompañó en general, pero votó en contra de 3 artículos en particular. Puntualmente, rechazó el aval a la actualización de la paritaria docente en base a la inflación mensual y lo justificó en base al objetivo del equilibrio fiscal, planteado por el gobierno de Milei y con el que ella se expresó de acuerdo.

“Fui crítica con estos artículos por la importancia que tiene mantener el equilibrio fiscal -aseguró-, porque exigían un esfuerzo desmedido para la situación que estamos viviendo. Eran artículos que representaban excesos y ni siquiera el kirchnerismo, en sus mejores años, dio estos aumentos por inflación a los docentes universitarios”.

La legisladora aclaró que el reclamo es legítimo, pero planteó que “debemos preguntarnos si esto es sostenible en el tiempo. Es una promesa que no se puede cumplir. En los 16 años que gobernó el kirchnerismo, jamás vi que eso suceda”.

Para la senadora chubutense, ese tipo de proyectos plantea “una pulseada política y están tratando de aprobar leyes realmente perjudiciales para el plan de gobierno, que es el equilibrio fiscal. Yo tengo un compromiso con la educación pública y con la universidad, por eso lo voté en general, pero no apoyé estos artículos en particular”.

Cristina también rechazó la actualización por inflación del presupuesto universitario 2023, en base al IPC del año pasado, ya que también le parecía imposible de sostener por lo que hubiera implicado, tras la reconducción del presupuesto del año pasado.

Tales decisiones, insistió, no pueden sostenerse en el tiempo, por lo que también rechazó un tercer artículo vinculado a los anteriores.

“Yo no estoy de acuerdo con que la educación, como la movilidad jubilatoria, sean partidas que no se puedan recortar. Me parece que había alternativas intermedias, pero en esta pulseada política, se pierden estas propuestas y quedan postergadas por un capricho ideológico. Si el kirchnerismo tuviera el compromiso, ¿por qué no se sentaron a la mesa con todos los otros partidos, con los que representamos una oposición más dialoguista con el gobierno, para buscar una alternativa sostenible en el tiempo? Tienen la necesidad de plantear proyectos que rompen todo, que ni siquiera en su gobierno pudieron proponerlos”.