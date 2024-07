Caracas, en medio de una creciente tensión política, fue testigo de un llamado alarmante por parte de Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Cabello instó a sus seguidores a tomar las calles y acudir a los centros electorales en defensa del voto popular, en anticipación a los resultados que emitirá el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"¿Hermanos y hermanas, cómo están ustedes? Miren, ya de una vez, de una vez, no lo pensemos más, vamos pa’ la calle, la gente pa’ los centros electorales, porque estos no entienden de razones, sino de movilización popular", declaró Cabello en un tono enérgico y urgente. “Entonces vamos a movernos, vamos a movernos. Ellos no entienden de la razón del voto del pueblo, que el pueblo salió a votar de manera mayoritaria, que hay unos resultados que el CNE va a dar y esos resultados ellos saben que no los favorecen y van a buscar generar violencia. Entonces tomemos de una vez el plan antes, durante y después. Defensa del voto. Dale un abrazo con Bolívar, con Chávez, con Maduro junto al pueblo. Nosotros venceremos”.

Máxima tensión en Venezuela: motociclistas chavistas toman las calles del país

Estas declaraciones de Cabello contrastan con sus afirmaciones anteriores, donde aseguró que el chavismo respetaría los resultados electorales incluso si Nicolás Maduro, actual presidente y candidato, perdiera los comicios. "Así es el juego democrático. (...) El que gana se reconoce. Ahora, es bueno preguntarle eso a los sectores opositores, que todavía a estas alturas no han dicho que van a reconocer (...). Nosotros los invitamos a que se pongan el traje de democracia (...) Es (como) un juego de béisbol: se gana o se pierde", manifestó Cabello desde el estado Monagas.

La tensión en Caracas aumentó aún más cuando varias decenas de motorizados chavistas llegaron a un centro de votación, lo que provocó confrontaciones con testigos opositores y ciudadanos que esperaban el escrutinio. El enfrentamiento terminó en golpes y robos, sin que la policía interviniera para detener la pelea.

Video: el momento donde colectivos chavistas quisieron intimidar a los votantes y la gente los terminó echando

Entre los motorizados se encontraba Nahum Fernández, jefe de Gobierno del Distrito Capital, quien se unió a las consignas progubernamentales, exacerbando los ánimos. La ONG Provea denunció que los motorizados estaban allí para "amedrentar a ciudadanos que esperan el escrutinio electoral".

El ex gobernador Andrés Velásquez también denunció irregularidades graves, indicando que testigos electorales de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), fueron expulsados de centros de votación sin justificación. "Se está reportando una grave irregularidad en centros electorales, están indicando que no imprimirán actas para no entregarlas al testigo y además los están sacando del centro", informó Velásquez.