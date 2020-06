COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) -El intendente Juan Pablo Luque adelantó en la conferencia de prensa de este lunes en el Ceptur que "volveremos a la circulación restringida, con retenes de control y con el uso de DNI para definir el día de salida. No hay circulación comunitaria del virus. Esto debe quedar claro. Es irresponsable decir otra cosa".

Además, Luque valoró el trabajo realizado durante la cuarentena desde el punto de vista sanitario y de seguridad: “Se han realizado muchísimos procedimientos exitosos. No vamos a permitir que se diga que se ha tirado por la borda todo lo realizado hasta el momento. El Municipio no tiene injerencia en el puerto y hoy estamos tratando de poner a disposición todo lo que necesite el sistema de salud pública en la ciudad. Se están realizado una gran cantidad de testeos. Hemos mandamos a comprar más”.



Asimismo, reconoció que “la actividad pesquera está autorizada por decreto nacional desde el primer día de la cuarentena, pero entendemos que algunos protocolos pudieron haber fallado. No puedo aclarar situaciones que no hemos controlado porque ningún municipio tiene el control de los puertos, como sí lo tenemos de lo que sucede en tierra. Tuvimos casos de personas que vinieron en aviones, pero quedó demostrado que cumplieron con el aislamiento en familia y no se generaron contagios externos. Lo que está sucediendo por supuesto genera sentimientos encontrados, con todo el trabajo que se ha realizado hasta el momento. Pero no podemos llorar sobre la leche derramada, sino concentrarnos en que los ciudadanos tengan la mayor tranquilidad posible”.



La actividad comercial volverá a ser por DNI y no habrá más ingresos a la provincia



En cuanto a las medidas determinadas por el Comité de Crisis y aceptadas por los municipios de Comodoro y Rada Tilly, Luque expresó que “nosotros no hablamos de fase sino de medidas concretas. Hay algunas aclaraciones: va a continuar hasta las 21 horas el horario de comercios esenciales y de circulación. Se acaban de suspender todas las autorizaciones para viajar a la provincia, excepto por cuestiones de salud”.



Además, amplió que “el sector comercial va a seguir trabajando, el de obra pública también, solo que vamos a ser más estrictos en los controles dentro de la ciudad para que haya la menor cantidad de circulación posible por 14 días y por dni”.



En tanto ferias, restaurantes, bares y cafés quedarán momentáneamente suspendidos por la cantidad de gente que circula en los mismos.