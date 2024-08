El Municipio de Cipolletti podría tomar una drástica medida para enfrentar el deterioro de las rutas y la falta de avances en la reactivación del Tren del Valle. El intendente Rodrigo Buteler manifestó su preocupación por el estado de las rutas 22 y 151, así como por la falta de obras de infraestructura necesarias para soportar el creciente tráfico hacia Vaca Muerta. Ante esta situación, Buteler está evaluando prohibir el paso de camiones por la Circunvalación, una arteria clave para la conexión entre la ciudad y el yacimiento.

"La situación de las rutas nacionales es insostenible. A pesar de los constantes anuncios de inversiones en la región, las rutas 22 y 151 no están en condiciones de soportar el volumen de tráfico actual, y mucho menos el que vendrá con el crecimiento de Vaca Muerta", expresó Buteler en una entrevista con LU19. "Nosotros hemos sido permisivos hasta ahora, pero no podemos seguir permitiendo que el tránsito pesado atraviese la Circunvalación sin las mejoras necesarias".

Medida de presión

La medida, que aún no ha sido oficializada, se plantea como una forma de presión tanto a Vialidad Nacional como a Ferrosur, la concesionaria que ha demorado la reactivación del Tren del Valle. "Si Ferrosur sigue reticente a devolvernos el tren de pasajeros, no tiene sentido que sigamos desviando el tránsito pesado por la Circunvalación. Es momento de que las empresas de transporte encuentren una solución, porque el paso ya no será nuestro problema", advirtió el jefe comunal.

Buteler explicó que el Municipio había presentado un proyecto a Vialidad Nacional para bajar la traza de la Ruta 151 a la salida de la rotonda, lo que permitiría que los camiones pasen bajo el puente del tren y eliminaría el obstáculo para el Tren del Valle. Sin embargo, la falta de respuestas ha llevado al Municipio a considerar acciones más radicales. "Estamos preocupados por el tránsito interno de la ciudad. Un 30% de los cipoleños vive más allá de la Circunvalación y comparte esa vía con los enormes camiones de Vaca Muerta, lo cual es un problema grave", detalló.

Circunvalación en el centro del debate

El Municipio, junto al gobierno provincial, también busca financiamiento para ampliar la Circunvalación, lo que obligaría a cerrar temporalmente el tránsito en esa vía. Sin embargo, la restricción para los camiones podría aplicarse antes como una respuesta a la falta de avances en las obras de Vialidad Nacional. "Proyectamos una obra compleja pero posible. Sin embargo, ¿de qué sirve si al poco tiempo la vía estará rota nuevamente por el tránsito pesado?", cuestionó Buteler.

El intendente señaló que la decisión de prohibir el paso de camiones podría confirmarse esta semana, aunque está sujeta a posibles novedades sobre la reactivación del Tren del Valle. "Si logramos que vuelva el tren, podríamos retrasar el veto a los camiones. Pero si no hay respuestas, la medida será inminente", concluyó.