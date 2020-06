COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Una cronología de hechos que muestra una discusión que se vincula a las emociones y apelativos históricos, pero que deja de lado los indicadores concretos de una compañía que en materia petrolera no ha mostrado mucha “presencia” en los últimos años, pese a que la cuenca San Jorge sigue aportando uno de los mayores volúmenes de crudo del país.

1) El anuncio de la petrolera a través de Affronti. YPF anunció el 17 de junio su decisión de fortalecer el área de Upstream, con el objetivo de revertir sus curvas de caída en producción de petróleo y gas, especialmente en áreas convencionales. La concentración de esfuerzos en los recursos de Vaca Muerta, durante los 4 años anteriores, llevó a reducir actividad en cuencas maduras, como el golfo San Jorge, por lo que ahora se busca revertir esa tendencia. En ese momento, el CEO Sergio Affronti anunció la estructura vinculada a la producción de petróleo y gas se unificará en dos regiones,” una con sede en Neuquén y otra con sede en Santa Cruz, haciéndola más horizontal y flexible”.

2) Alicia celebró el anuncio y habló de un “traslado”. El sábado 20 de junio, se conocieron declaraciones de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, tras mantener un diálogo con el nuevo conductor de la petrolera. “En esta nueva etapa el gerente de la Regional Sur trabajará en la nueva sede que se radicará en la ciudad de Las Heras. Valoramos mucho esta decisión y se lo hemos hecho saber al CEO de la empresa estatal, Sergio Affronti”, expresó Kirchner, en declaraciones citadas por Tiempo Sur. Esto activó interrogantes que hasta ese momento habían pasado inadvertidos en Chubut, desde ámbitos de la oposición, ya que la mantaria santacruceña habló en tiempo pasado sobre la sede de Comodoro Rivadavia, dando a entender que ésta se trasladaría.

3) El gobierno de Chubut tuvo reacciones contradictorias. Dos ministros provinciales coincidieron en que la decisión anunciada por la compañía no perjudicaría a Chubut, en tanto la sede administrativa continuará funcionando en Comodoro Rivadavia, más allá de tener una presencia más destacada en el norte de Santa Cruz. “Esto no afecta las inversiones ni la actividad en nuestra provincia, no nos perjudica”, dijo el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá.

En línea similar se había expresado previamente el ministro de Gobierno, José Grazzini. Sin embargo, horas después el gobernador Mariano Arcioni salió a pedir una reunión urgente con autoridades de la petrolera, para defender la presencia institucional en Comodoro Rivadavia, dejando entrever la misma preocupación expresada por los diputados Gustavo Menna e Ignacio Torres, de Juntos por el Cambio, respecto del traslado del centro de decisiones. En términos políticos, la oposición ganó terreno al criticar una decisión consensuada por una compañía de mayoría estatal, que asumió compromisos ante una gobernadora con apellido de peso: toda la línea de funcionarios alineados con el gobierno nacional quedó en enfrentada al dilema de salir a criticar una decisión que impacta más en términos de señal política que en la modificación operativa que puede implicar un gerente trasladándose entre Comodoro Rivadavia y Las Heras. Hay quienes especulan que el compromiso de Affronti ante Alicia fue promovido por Cristina Fernández.

4) Para el Municipio no hay riesgo de traslado. Por su parte, también el intendente Juan Pablo Luque gestionó una video conferencia con autoridades de la compañía. En el cónclave se buscará claridad por parte de la petrolera: las respuestas a contratistas y las señales de actividad y sostenimiento de empleo son temas que se espera abordar. “Lo que va a pasar es que el administrador de YPF pasará tres días en Comodoro y tres en Las Heras, por eso hemos pedido a la operadora que aclare oficialmente esta situación”, anticipó el jefe comunal previo al encuentro. Sin embargo, enfatizó que a su criterio no hay riesgo de un cierre o traslado de la administración de la compañía, señalando que “los comodorenses no permitiríamos una cosa así”.

5) Los activos y reservas de YPF a un lado y otro. Quienes conocen la industria saben que la actividad de la petrolera en Santa Cruz tiene mayor relevancia, por el tipo de áreas que opera, en Santa Cruz por sobre Chubut. Esto ha sido así en las últimas décadas, pero ello no implica que la estructura administrativa haya podido funcionar desde el nacimiento de la empresa y aun antes en Comodoro Rivadavia, donde hay razones históricas y de infraestructura de la ciudad que fundamentan ese rol. Las reservas comprobadas de petróleo de YPF en Santa Cruz ascienden a 24,2 millones de metros cúbicos, lo que significa hoy una proyección de alrededor de 8 años de actividad, cotejado contra su nivel de producción anual. En Chubut, las reservas son de 17,3 millones de metros cúbicos de petróleo, aunque por su menor volumen de producción anual, esto representa hoy unos 8,5 años de actividad.

Para enfocar los objetivos reales y evitar que la discusión se disperse en formas, sin llegar a cuestiones de fondo, es necesario colocar las cifras en contexto: éstas significan un retroceso frente a la actividad y perspectivas que tenía la compañía en el año 2015, cuando sus reservas eran 22 por ciento más altas que este registro (correspondiente a 2018), por lo que el objetivo de ambas provincias –que poseen la cuenca de mayor producción de petróleo del país- debería apuntar a exigir objetivos de actividad concretos para revertir la decadencia de los últimos años.