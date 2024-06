Un total de 158 médicos dejaron el sector público de Chubut durante el año pasado, para pasar a trabajar en el ámbito privado, ante las grandes diferencias salariales, ya que en algunos casos hay médicos cuyos haberes mensuales no alcanzan el valor de una canasta básica, que en Comodoro Rivadavia alcanzó en abril los 916 mil pesos.

"Un médico terapista en el hospital público cobra, por hora, un cuarto de lo que cobra en una guardia privada. El valor neto de una hora de guardia médica hospitalaria es de 2.700 pesos en la zona del valle, en Comodoro puede ser un poco más alta, pero no mucho", dijo Ricardo Barrenechea, presidente de la Asociación Gremial Médica de Chubut (AGREMEDECH).

En igual sentido, el profesional detalló que un sueldo básico de un médico puede variar desde algo más de 200 mil a 350 mil pesos. "Deberíamos darnos el debate de cuánto deben ganar nuestros médicos -planteó, en diálogo con Actualidad 2.0-. El ministro de Salud dio valores como si fueran grandes sueldos, pero para este sector no lo son. Si no hay una discusión seria, con participación de la sociedad, porque es la principal perjudicada".

A manera de ejemplo, dijo que recientemente ha renunciado una médica pediatra en el hospital de Comodoro Rivadavia, que cubría una amplia demanda debido a su grado de especialización.

"El problema es para la gente que no va a encontrar una respuesta adecuada en el sistema de salud. Hay que mejorar la condición salarial o no va a haber sistema de salud en el mediano plazo. Hoy para cubrir guardias se traen médicos itinerantes de otras provincias, a quienes se les paga 3 ó 4 veces más que el médico que está trabajando en el lugar"., dijo.

SIN PARTICIPACIÓN DE LOS MÉDICOS EN LA DISCUSIÓN SALARIAL

Barrenechea lamentó que no hay una respuesta puntual del secretario de Salud, Sergio Wisky. "Hemos tenido reuniones pero las respuestas han sido nulas, no logran dar respuestas concretas a esta situación ni permiten que los médicos sean parte de las reuniones por el sistema de salud, donde reciben a otros gremios, modifican el convenio de trabajo pero no ingresa AGREMEDCH".

En ese plano, dijo que, "como detalle de color, al menos en la gestión anterior, con todo lo que se le cuestionaba, se permitía esta participación. En cambio, ahora, se nos niega esa posibilidad de estar en la mesa de discusión".



También criticó que se resolvió ampliar el horario de atención en centros de salud barriales, pero retirando médicos del horario de mañana, para derivarlo a trabajar en horas de la tarde en otro centro. "Se desviste un santo para vestir a otro", cuestionó. "Se hacen cosas de corte popular, de slogan, pero la salud no da para eso en este momento. Se deben tomar decisiones en serio, para que tengamos sistemas de salud que funcionen de verdad".