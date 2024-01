Exclusivo ADNSUR

LA APUESTA PARA EL INICIO DE CLASES Las condiciones para cobrar un adicional del 15% al básico docente: qué dice el proyecto que el oficialismo quiere aprobar el viernes Bajo el título de “Profesionalidad docente”, se impulsa una ley que establece el pago de un plus a quienes estén frente al aula y no falten a clase más de 3 veces en un mes o 10 en el año. Quiénes quedan alcanzados y quiénes no.