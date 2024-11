Bullrich denunció penalmente a Di Zeo después de que él la amenazara

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra el jefe de la barrabrava de Boca, Rafael Di Zeo, tras ser amenazada por él, quien afirmó estar dispuesto a iniciar “una guerra”.

"Di Zeo, a mí no me amenaza nadie", manifestó la titular de la cartera de Seguridad en un posteo en la red social X. Y agregó: "ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública", anunció.

La denuncia penal se fundamenta en audios recientes donde Di Zeo amenaza a Bullrich y a miembros del Ministerio de Seguridad, tras la decisión de las autoridades de restringir el acceso a los estadios a los barrabravas responsables de los disturbios en el último partido entre Boca y Gimnasia.

"Si la señora (Bullrich) sigue haciendo lo que ella quiere de esa manera, bueno, nosotros hacemos la nuestra. Vamos a hacerle quilombo a Tribuna Segura", amenazó el barra.

"¿Qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. Que haga lo que quiera. Es una boluda", disparó, y cerró con una frase intimidatoria: "Me gusta más la guerra que entrar a la cancha".

Con información de Noticias Argentinas