El Intendente de Rawson, Damián Biss, señaló que la cooperativa de Rawson "hace gastos innecesarios. La auditoría salió entre 5 y 6 millones de pesos y reveló lo que sabemos hace mucho tiempo. Hay falta de gestión y la Cooperativa tiene 3 embargos trabados”, detalló en diálogo con Radio Chubut.

“Nosotros venimos trabajando en un esquema alternativo. El sistema de representación no representa la voluntad de la sociedad y mucho menos a la empresa. Presentamos 3 ordenanzas y -en la última- se crea una Comisión entre el Concejo Deliberante, el Poder Ejecutivo y alguna representación de la Cooperativa. Como todo servicio público, si en diciembre no hay una solución, vamos a poner un ‘interinato’ o poner alguna intervención”, anticipó.

“En la Cooperativa de Rawson, hay más argumentos para pedir una intervención que lo que se fundamenta en los papeles. Hay quejas, pedidos y reclamos de Asociaciones Vecinales y otras instituciones. No descartamos pedir una medida similar”, afirmó

En Comodoro hay más 130 mil personas en situación de pobreza: subió un 87% en el último año

Respecto al amparo en la justicia por el último aumento, dijo que “la Cooperativa Eléctrica apeló la medida para -simplemente- ganar tiempo. Teniendo la resolución de la Cámara, deja más firme esta decisión en cuanto a la medida cautelar. Ahora estamos esperando que se corra el plazo para que la jueza determine la cuestión de fondo que es notificar a la Cooperativa que no puede dar aumentos sin que sean aprobados por el Concejo Deliberante”.

“Además, si hubo alguna facturación de este aumento que resolvieron a través de un acta en el Consejo de Administración, que se devuelvan esos fondos a los usuarios que les hubiese cobrado algún tipo de incremento”, precisó.

Circulaban por la doble trocha, los chocó un auto a gran velocidad y volcaron

“No hay que generar falsas expectativas en la gente. No es que la Cooperativa Eléctrica devuelve todo el dinero sino que tendrá que devolver en una nota de crédito si hubo una facturación con un monto superior”, aclaró.

A continuación, el jefe comunal señaló que “ayer, nos informaron que la cautelar frenó y no se alcanzó a liquidar este aumento. Tampoco, responden los pedidos de informes que les hace el Concejo Deliberante. Hay cuestiones internas de facturación a las que no tuvimos acceso”, aseguró.

Robo millonario en una concesionaria de Chubut: La policía secuestró un vehículo vinculado al caso

“Lo graves es que uno no sabe que creer o no de este Consejo de Administración. Cuando asumieron – en octubre del 2023- tuvimos una reunión institucional en el Municipio en la que se solicitó la tarifa. Hubo mucha expectativa porque entre octubre y diciembre, el ‘tiroteo’ entre el Poder Ejecutivo y la Cooperativa fue impresionante. En esa reunión, lo más importante que se planteó fue que me dijeron ‘vamos a necesitar tarifas”, recordó.

“En ese momento, planteé que - antes de solicitar un aumento de tarifas- había que esperar los resultados de la auditoría. En ese momento, me dijeron que la auditoría iba a llevar mucho tiempo más. Entonces, solicitamos una ‘estructura de costos´. Luego, hicieron una conferencia de prensa en la Cooperativa y me desmintieron. Dijeron que yo había mentido, esa situación me pareció gravísima”, disparó.