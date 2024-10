Bienvenidos al circo, una vez mas…

Con permiso de todos ustedes, este domingo, voy a hacer una excepción. Me resulta difícil hablar en primera persona, más en mi rol de periodista. También me cuesta dejar traslucir mucho las subjetividades para analizar la actualidad que nos rodea porque suelo mirar un lado y otro de la vereda, algo que muchos definen como “tibia”. Pero aquí estoy, siendo autorreferencial. En definitiva, la vida es un constante cambio. “Lo único permanente es el cambio”, me dijo alguien esta semana e impregnó mi columna de opinión. Puedo notar variaciones en todas las áreas de mi vida, en la de ciudadanos que me rodean pero no mucho en la política. Mejor dicho, los políticos del país no cambian.

Estuve poco más de un mes sin publicar en ADNSUR. Confieso que los extrañé. Sin embargo, a la hora de sentarme a definir las columnas dominicales, mi cabeza le respondía a mis ideas: “Ya escribiste sobre eso”, “esos datos tienen el mismo análisis que en el verano pasado”, “suena a lo mismo pero con distintas palabras”.

Torres pidió por políticas de "alivio fiscal" y una Argentina "verdaderamente federal y productiva"

El gobierno nacional tropieza con las mismas piedras que sus antecesores. Juega con la polarización como su única carta ante la sociedad. Un relato único y peligroso ante el aumento de la tensión social. El personalismo y la búsqueda de adoración a su figura también los asemeja a todos. Tampoco hay respuestas concretas para los ciudadanos de a pie. No tiene demostraciones de políticas transversales a lo largo y a lo ancho del país. ¡Ah! Y gobierna con varios DNU en su haber. Más que el resto, por cierto. Sin embargo, hay un punto a favor. Quizás sean otros tantos, pero este es el que destacan, incluso, quienes lo desprecian en público: se animó al ajuste fiscal. El presidente Javier Milei aplicó, desde el inicio, un ajuste fiscal del 5% del PBI. Fuerte. Sin anestesia. Sin contemplar consecuencias. Pero lo hizo.

Los legisladores de Chubut en el “reseteo” del mapa del Congreso: una negociación entre Torres y Milei que se juega voto a voto

Sin embargo, no está exento de las internas dentro de su gobierno. La relación con su vice, no tiene retorno. Victoria Villarruel tiene una agenda paralela. Visitó al Papa Francisco y dejó traslucir las indirectas directas a Milei. En la misma semana, y en el Día de la Lealtad Peronista, se mostró en redes con Isabel Perón y lanzó: “Quiero reivindicar su figura”. En el circulo de poder mileísta dicen que no les importa nada de lo que haga, pero observan las encuestas y mascullan odio. La imagen del presidente viene en baja hace meses. Villarruel se sostiene.

Evo Morales denuncia persecución política en medio de bloqueos en las rutas de Bolivia

Si de problemas entre dos se trata, el circo político tiene un nuevo número: Axel Kicillof y Cristina Fernandez de Kirchner enfrentados alrededor de la presidencia del PJ. Los últimos días hubo constantes especulaciones acerca de si se reunieron o no, si Axel apoya la candidatura partidaria de su (¿ex?) jefa y del poder que tiene cada uno en la Provincia de Buenos Aires. Nada bueno hay si esa andanza de cuestiones sobrevuela.

Mauricio Macri no se queda afuera. Arrima el bochín. Manda a sus legisladores a bancar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y advierte que es la última vez. Casualidades de la vida, o no, a los pocos días renuncia el secretario de energía, Eduardo Chirillo, y es reemplazado por María Tettamanti, cercana al presidente del PRO. Ninguna estretagia nueva en el horizonte.

Ingresos registrados: el ránking de los gobernadores patagónicos que visitan Casa Rosada

Entiendo que la función se hace larga y repetitiva. El circo tiene algo de eso. Sabemos que van a haber payasos, magos, malabaristas y animales. El tema es que en 2024 (casi 2025), el público tiene derecho a la modernización.

Por lo pronto, la semana que viene parece ser el turno de los radicales. Hay tensión con los legisladores que acompañaron el veto. ¿Lograran echarlos del bloque? ¿Será un nuevo capítulo o uno repetitivo? Veremos. Mientras tanto, y ya que cruzamos la línea de distancia...Les dejo un saludo y que disfruten el Día de la Madre.