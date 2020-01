COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, mantuvo este miércoles por la tarde un encuentro con el titular de la cartera laboral del Ejecutivo nacional, Claudio Moroni, donde se plantearon diferentes situaciones que involucran a la Institución sindical que conduce.

Sobre la reunión con Moroni -de la cual también tomó parte el Tesorero, Héctor Millar- y el balance que se puede hacer de la misma, Jorge Ávila dijo que fue positiva porque terminaron de plantear situaciones que todavía están abiertas como ser la finalización de la paritaria de 2019 y lo será también parte de la paritaria 2020, pero sobre todas las cosas lo que vinimos a buscar es un diálogo que permita armar una mesa de trabajo en la provincia del Chubut”.

“En especial lo que queremos ver es el tema de la operadora YPF, si es tan grave como parecía en primera instancia; la bajada de cinco equipos del área central de Manantiales y del área de Bella Vista, indudablemente ponen en riesgo una estructura que hoy con la inversión baja que puso YPF, entonces indudablemente necesitamos encontrar una mesa y creo que el ministro de Trabajo la puede prever y la puede llevar adelante antes de que llegue el 28 de febrero, que es el día que termina la negociación con YPF.

Acerca de los cambios que ve en el nuevo Gobierno nacional y las relaciones que viene estableciendo el Sindicato con el mismo, después del recorrido que el propio Ávila ha hecho con los ministros Matías Kulfas, Sergio Lanziani y ahora Moroni, Ávila puso en valor la visión federal que Nación hoy sostiene como bandera: “el Gobierno creo que cambió en su totalidad, la política no es la misma y se ve que hay un interés en querer ayudar a solucionar los problemas”, determinó.

“Tenemos que ser inteligentes porque no hay recursos para hacerlo. El país no encuentra fondos ni tiene monetariamente la solvencia como para arreglarlo, y muchas PyMEs y empresas han pagado la consecuencia de una devaluación terrible que hoy indudablemente su costo es el doble para poder construir; entonces si bien tenemos un buen mapa marcado con la política que quiere ejercer el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, está claro también que hoy no hay los medios suficientes como para llevar a la práctica lo que queremos”, concluyó el secretario de Petroleros Privados.