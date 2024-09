El presidente de la Nación, Javier Milei, será anfitrión de una cena en la Quinta de Olivos, a donde recibirá este martes por la noche a los diputados que votaron a favor del veto a la reforma jubilatoria y a los que el mandatario calificó de “héroes” tras conocer su acompañamiento.

¿Quiénes asistirán? La invitación fue extendida a través de un email por parte de la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, a todo aquel que acompañó la decisión del Gobierno Nacional de no avanzar con la reforma jubilatoria, bajo los argumentos de que esta ley generaría “la destrucción del superávit fiscal” en las cuentas del Estado.

Por lo que dirán presente, los legisladores de La Libertad Avanza, del PRO, del MID y de la UCR, sin embargo, trascendió que el agradecimiento del gobierno no sería gratis. Es que se espera que cada participante de la cena pague su plato: “Supongo que será a la romana”, anticipó un funcionario.

El lunes, la Convención Nacional de la UCR sancionó y apartó a Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat, Pablo Cervi por acompañar con su voto el veto presidencial y no respetar el pensamiento del partido. Ahora su situación quedó en manos del Tribunal de Ética del partido.

Sin embargo, hay otro radical que ya confirmó que no asistirá al asado. Se trata de José Tournier, legislador correntino que no fue sancionado por la UCR porque no está afiliado al partido. No sacó pasajes para viajar a Buenos Aires.