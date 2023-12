Este lunes, durante una sesión extraordinaria, el ex gobernador de Chubut Mariano Arcioni y Cristian Eduardo Pescara, asumieron oficialmente como miembros del Parlasur.

El ex gobernador de Chubut, Mariano Arcioni fue elegido para formar parte del Parlasur y participó en el segundo cuerpo de la Lista Nacional de Sergio Massa, por Unión por la Patria.

En el caso de Cristian Eduardo Pescara, integró el cuarto cuerpo de la lista de Javier Milei, por La Libertad Avanza, como representante de Chubut.

QUIÉN ES CRISTIAN PESCARA

Cristian Eduardo Pescara es colectivero hace más de 20 años, y aceptó ser candidato “para defender a los trabajadores”.

"Hace 12 años que participo en el gremio de la UTA con José Pérez, soy afiliado al partido PICH y secretario gremial. En las elecciones anteriores, surgió una alianza del PICH con ‘Ciudadanos del Chubut’ y luego con algunos sectores de ‘La Libertad Avanza’ provincial”, repasó.

“Me llegó la propuesta y no lo dudé porque el ámbito de la defensa de los trabajadores es algo que siempre me movilizó. Quiero agradecer a los ciudadanos de Chubut que me dieron esta oportunidad de trabajar para el bien común de todos.”, valoró.

Proyectos

“Vamos a intentar unir culturalmente a la Patagonia, impulsar otros proyectos para el bien común y se pueden hacer planteos sobre el estado de las rutas en la región que es un gran tema que tenemos. Es fundamental escuchar al ciudadano y elaborar proyectos participativos”, anticipó Pescara.