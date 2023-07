Este miércoles, el gobernador Mariano Arcioni participó del acto de presentación del informe de gestión en Educación. En la previa de las elecciones que tendrán lugar el próximo domingo, aprovechó para hablar de los candidatos a conducir la administración provincial durante los próximos cuatro años, y también disparó contra los legisladores provinciales.

“Parece que hay una competencia de quién es el más soberbio y mentiroso de todos los candidatos”, sostuvo Arcioni y mencionó que “lo que dicen son mentiras, hablan desde la ignorancia porque no veo a ningún candidato acá sentado ni tampoco a los legisladores, parece que hablan para ponerse del lado de una vereda. Hace un mes que empezaron a recorrer la provincia”.

El actual gobernador de Chubut dijo que “nos siguen faltando el respeto. Ignorancia y soberbia parece que son los ejes de campaña y yo no lo voy a permitir porque a mí y a todo este equipo, nos costó mucho llegar donde estamos y poder rendir cuenta y mirarlos a la cara. Seguramente a muchos les gustará mi forma o no les gustará, pero reitero, yo los puedo mirar absolutamente a todos los ojos. Yo no dañé a nadie”.

Y finalizó mencionando que “no voy a permitir que vengan tres insolentes a querer arruinar todo el trabajo, el esfuerzo y sacrificio que hicieron todos los equipos. Que no nos hagan creer que todo lo que se hizo hasta ahora está mal, porque es mentira. Eso no es ser de buenas personas y para hacer política primero tiene que ser buena persona. Y cuando se da la palabra se cumple, no se desconoce al otro día”.