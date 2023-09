El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, se refirió a las medidas económicas implementadas por el Gobierno nacional con el objetivo de contrarrestar el impacto de la inflación en Argentina.

En este sentido, Arcioni mencionó la posibilidad de una definición electoral entre la Unión por la Patria y la Libertad Avanza en las próximas elecciones generales del 22 de octubre.

Medidas excelentes

Al respecto, el mandatario provincial repasó que “las medidas que viene dictando el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, son excelentes, que apuntan a aliviar justamente el impacto de la inflación y tener por ahí más recursos; todas las medidas que se están tomando son medidas pensando en y para la gente”.

En el mismo sentido, Arcioni recordó que “lamentablemente estamos atravesando un proceso inflacionario por cuestiones externas a este Gobierno Nacional, porque hoy muchos hablan del Fondo Monetario Internacional (FMI), de la deuda y de mucho más, pero claramente no hay memoria, se olvidaron que fueron los 56 mil millones de dólares que se tomaron de deuda en los últimos 6 meses del gobierno de Macri los que han generado toda esta situación”.

“A lo que se le debe agregar luego lo que todos ya sabemos, que es la sequía que perdimos 20 mil millones de dólares, tuvimos la guerra de Ucrania que desacomodo los precios de los comoditis, y a pesar de eso tenemos un estado presente, con un ministro de economía presente y con todos y cada uno de los actores fundamentales de la Argentina, llámense productores, industriales, empleados públicos, trabajadores, autónomos, monotributistas, jubilados, absolutamente con todos” indicó el gobernador.

“Una Argentina que nos merecemos tener”

A su vez, el mandatario chubutense destacó que “estas son las medidas que estamos necesitando y se están tomando con mucho énfasis, con mucho carácter y muy convencidos para lo que viene a futuro; hoy el modelo de Argentina sabemos cuál es, y estamos convencido que el año que viene vamos a tener un país que va a empezar a progresar, sobre todo por las obras de energía que estamos llevando adelante; se están fijando las bases para tener una Argentina que todos los argentinos nos merecemos tener”.

Asimismo, aprovecho la ocasión para valorar la medida de la devolución del Impuesto al Valor Añadido (IVA), “es algo maravilloso, con un tope de 18 mil pesos, eso ayuda muchísimo a todos los argentinos, sin importar su estado social, y en especial a los jubilados y monotributistas, que son los que más sufren con toda esta situación”.

Juntos por el Cambio

Finalmente, Arcioni avizoro una definición electoral entre Unión por la Patria y la Libertad Avanza en la contienda electoral del próximo 22 de octubre “creo que se va a definir entre estos dos sectores políticos, y creo que nos va a ir muy bien por primero por las medidas que se están tomando y el reconocimiento que hay de las mismas por parte de la gente, y segundo porque es importante hacerse cargo del problema sin importar la magnitud para poder solucionarlo”.

“Creo que el modelo de Juntos por el Cambio no tiene ningún tipo de sustento, más allá que logro triunfo en algunas provincias y eso no hay que desconocerlo, pero hablan con muchas mentiras, porque uno trae a la memoria cuando se tomó esta deuda con el FMI, que fueron 6 meses antes de irse con una irresponsabilidad total, y ahora vienen con la receta para solucionar el problema cuando fueron ellos los que nos dejaron en el estado que estamos, por eso me parece que no tienen los fundamentos, la experiencia, y la credibilidad para estar discutiendo la conducción del gobierno nacional”, concluyó el gobernador.