Tal como informó ADNSUR, 4 de los 5 diputados nacionales por Chubut votaron por el rechazo de la polémica norma, entre los que se contó el voto de Ana Clara Romero, quien esta tarde aclaró que la postura fue coordinada previamente con el gobernador Ignacio Torres.

“En un contexto en el cual el oficialismo nacional señala el tema de la importancia de la austeridad, el tema de la restricción presupuestaria y de pronto no hay plata para actualizar las jubilaciones, ni para universidades, o no hay plata para las obras públicas, pero se descuelgan con un decreto de esta naturaleza, había que poner un límite”, expresó la legisladora nacional, en diálogo con Actualidad 2.0.

Ante la consulta de si la postura fue consensuada con el gobernador Torres, respondió:“Sí, sí, hablamos todo el tiempo. De hecho yo estaba en Neuquén por un programa de hidrocarburos y viajé temprano a Buenos Aires para dar quórum en la sesión. El martes hablamos con Nacho y ahí se tomó la decisión y la expresamos en este sentido”.

La legisladora reconoció que esta posición se fijó en un momento muy sensible, en el que el gobierno de Chubut está negociando con su par de Nación para encauzar la deuda con el fondo fiduciario, por lo que expresó.

“También es parte de un límite, porque el 80% de esos fondos, por lo que informa el gobierno nacional, ya están ejecutados. Entonces me parece que estamos convencidos de que no es la manera y después hay otra serie de incumplimientos, de mala praxis o de o de cuestiones que una no termina de saber bien cómo calificarlas, que tampoco nos dejan tranquilos. Entre ellos están las dificultades de las provincias para establecer diálogos y para que se les cumplan los acuerdos o las palabras dadas”.

EN LÍNEA CON MACRI

Romero aludió al plano institucional del Congreso, en el que se debía fijar la comisión bicameral para tratar este tipo de temas, que si bien se constituyó el martes, “quedó en manos del kirchnerismo, por más que haya sido designado presidente Martín Lousteau, que hizo un acuerdo con ellos”, según criticó.

El rechazo había sido solicitado también por Mauricio Macri, quien había instruido a los legisladores del PRO para que dieran quórum a fin de tratar el tema.

“Esto es algo que se viene hablando, de cuestiones con las que nosotros no estamos de acuerdo como los ataques a la libertad de prensa, como determinadas maneras de ciertas figuras del entorno presidencial -indicó Romero, que también tuvo diálogo con el ex presidente-. Nosotros no somos oficialismo, eso es resorte de ellos y nuestro resorte es para marcar un límite, para marcar por dónde creemos que tienen que ir las cosas y la transparencia que debe haber en la administración”.

“NO SE LIMITA EL DERECHO A HUELGA DE LOS DOCENTES”

La diputada también defendió su postura a favor de la ley de esencialidad educativa, al afirmar que no es un límite a la libertad de huelga.

“No es así -aseguró-. La ley determina a la educación como servicio estratégico esencial, no limita el derecho a huelga. Los derechos son no son absolutos y en la Constitución tienen una reglamentación -argumentó-. De hecho, tenemos numerosos servicios esenciales, como los hospitales, o la provisión de agua y energía, que son esenciales y siempre tiene que haber guardias para prestar ese servicio. Lo que se hace es reglamentar ese derecho”.

Finalmente, también explicó que la semana pasada no acompañó el proyecto de ley que obtuvo media sanción en Diputados y que este jueves se trató en el Senado, para modificar la fórmula de actualización de jubilados.

“No lo voté porque proponíamos otro proyecto, con una recomposición más amplia -aseguró-. En este proyecto yo me retiré porque la postura del bloque era acompañar un dictamen que estaba más cerca del oficialismo. Nosotros, con algunas compañeras del bloque, entendíamos que había que ser más generosos y para no romper el statu quo dentro del bloque, lo que hicimos fue apartarnos, pero sabiendo que estaban los votos para aprobar lo que finalmente terminó aprobado. Si se aprueba en el Senado, no creo que Milei lo vete”, estimó.