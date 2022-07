Durante el acto que encabezó en la CGT por el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, Alberto Fernández le respondió a Cristina Kirchner, quien en el último encuentro entre ambos le pidió al Presidente que utilizara la lapicera para controlar lo que sucedía en el Gobierno y, particularmente, con la empresa Techint, que tiene a su cargo el gasoducto Néstor Kirchner.

“El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera, el poder pasa por ver quién tiene la capacidad de convencer. Convencer es una tarea mucho más ardua, pero es más segura”, sentenció el jefe de Estado.

Y agregó: “Perón convenció a millones de argentinos que hasta el día de hoy lo sienten vivo, nunca necesitó de una lapicera. Me parece que tenemos que recordar todas esas enseñanzas que fueron importantes”.

Escracharon al ex ministro González García en una estación de servicio: "140 mil muertos"

El mandatario también defendió a los movimientos sociales, fuertemente criticados por la Vicepresidenta en Avellaneda por el manejo de los planes: “Cuando digo primero los últimos, digo primero la gente, la producción, apoyar al que invierte y no especula, al que da trabajo, al que está en situación de pobreza, reconocer que hay una economía naciente, no conocida hasta el tiempo de hoy, que es la economía popular, y que tenemos que darle vida porque si no la vamos a dejar al margen”, comenzó.

Y completó: “Esta no es una discusión de planes sociales, es una realidad, es un mundo que así como vivió la revolución industrial, que trajo muchas crisis, la revolución digital está trayendo nuevas crisis, y nosotros tenemos que atenderlas. Y el modo de atenderlas no es desamparando a los que esa revolución está dejando al margen. Y abrazarlos es reconocerlos como actores de la sociedad que son”.