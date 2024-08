Alberto Fernández negó las denuncias por violencia de género y habló sobre los chats que se filtraron

A una semana de la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, se conoció la entrevista que él le concedió al diario El País de España.

En sus declaraciones, negó las acusaciones y aseguró que a su expareja "alguien la incentivó a denunciarlo con otros fines".

"No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra (exsecretaria Legal y Técnica de su presidencia) y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva", sostuvo.

La drástica decisión que tomó Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, tras la denuncia por violencia de género

Fernández declaró: "Yo no tengo doble estándar. Admito que hay una presunción de culpabilidad mía, la acepto, pero pido que me dejen probar mi inocencia". El expresidente insistió en que no ha cometido los actos de los que se le acusa y que enfrentará las denuncias en los tribunales.

El exmandatario también se refirió al "linchamiento mediático" que, según él, sufrió, diferenciándolo de la presunción de culpabilidad: "Una cosa es la presunción de la culpabilidad y la otra es el linchamiento mediático que lo hace a uno culpable sin posibilidad de defenderse".

Se filtró un escandaloso video íntimo de Alberto Fernández con Tamara Pettinato: "Vos querés que te..."

En la entrevista, detalló que ha sido víctima de un contexto mediático adverso y que las fotos y chats incriminatorios difundidos en los medios aún no han sido presentados formalmente en la causa judicial. Además, sugirió que Yañez pudo haber sido "incentivada" por otras personas para llevar a cabo la denuncia, insinuando que existe un "aprovechamiento político" del gobierno de Milei en este escándalo.

"No tengo la menor idea de cuándo fue. El hecho es muy trascendente y no quiero eludirlo. Pero esto apareció en un chat de mi secretaria (María Cantero) con un mensaje de Fabiola a ella y no entiendo por qué no apareció antes. Si no se hubiese secuestrado ese teléfono, no estaríamos hablando de estas cosas", planteó.

Una famosa modelo rompió el silencio y contó la verdad sobre un supuesto video "hot" con Alberto Fernández

Al ser consultado acerca del mensaje en que ella le recriminó haberla golpeado "tres días seguidos", respondió: "Yo no la golpeé. También sé en qué contexto lo dijo Fabiola. Y por eso mi respuesta: no le digo ´perdón porque te golpeé tres días´. Le digo 'me siento mal, pará'". En tanto, enfatizó en que puede demostrar su inocencia porque cuenta con "muchos testimonios de gente que ha visto cómo fue la vida en Olivos en esa época".