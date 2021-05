En una conversación que mantuvo por YouTube, con el humorista Pedro Rosemblat, el presidente Alberto Fernández habló sobre la relación que mantiene con Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que se llevan “mejor de lo que creen”. Además, se mantuvo seguro de sus decisiones en pandemia, aunque reconoció que le hubiese gustado que el ritmo de vacunación haya sido diferente.

El mandatario recordó al expresidente Néstor Kirchner y aseguró: “A Néstor lo tengo presente todos los días. Aprendí mucho con él y me siento su discípulo, por eso creo que tengo que ser muy firme con sus ideales. Creo que estoy haciendo honor a lo que Néstor quería", dijo.

"Hay muchos compañeros que vivieron más intensamente la época de Cristina, y ellos tuvieron matices que los diferenciaron. Néstor tenía una vocación al diálogo parecida a la mía y era menos confrontativo que Cristina. Ella tuvo mucho coraje en las confrontaciones que promovió”, señaló.

Asimismo, Fernández dijo que “Los dos sabemos que por pelearnos llegó un día Macri, y de eso aprendimos todos”, y consideró que “Hay una frase que creo que hizo un clic en la cabeza de todos nosotros, que es cuando dije ‘con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede’. Ella se enojó mucho ese día, y dijo ‘no me alcanza porque ustedes no están…’. Entonces no te alcanza. Y después vinieron los otros (a preguntar) ‘¿qué dijiste de Cristina’. Muchachos, sin Cristina no vamos a ningún lado, terminemos con eso“.

“Igual nos llevamos mucho mejor de lo que creen”, aclaró antes de añadir: “Hay toda una historia de que ella viene acá, me pega cuatro gritos y yo salgo sumiso a hacer lo que dice Cristina. La verdad que no soy tan sumiso y tampoco Cristina pega cuatro gritos“, afirmó según las declaraciones que publica Radio Mitre.

Y por último, aclaró que “La diferencia con Cristina está en las formas, pero eso no nos puede dividir. Ella es una mujer de una gran inteligencia y uno tiene que aprovechar eso”.