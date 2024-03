Este miércoles, Javier Milei habló con la prensa y se refirió a la inflación, luego de que este martes 12 de marzo, el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) dio a conocer que en febrero alcanzó el 13,2%. En este marco, la Oficina del Presidente de la República Argentina emitió un comunicado destacando la "desaleración de la inflación" y cruzó a Sergio Massa.

En tanto, el mandatario nacional explicó que “la inflación core (núcleo) está por debajo del 10%”. Sin embargo, sostuvo que los datos que arrojó febrero son “una tragedia”, mientras que marzo “es un mes con una estacionalidad profundamente complicada”. No obstante, Milei aclaró que hay que “soportar un poco más esta situación débil de actividad (económica) pero evitar la hiperinflación”.

Respecto al cepo, Milei contó al periodista Eduardo Feinmann, en Radio Mitre que “está mucho más cerca que lejos”. “Las estimaciones del Fondo analizan que sería posible hacerlo a mitad de año. Es más, hay economistas que consideran que lo podríamos hacer ahora”, agregó.

Además, reveló que si el cepo hubiese sido abierto desde el primer día en que inició su gestión “la corrida tenía el 100% de probabilidad”. “El problema es que si nosotros abrimos nadie me asegura que no haya una corrida. Por eso dije que para abrirlo ahora necesito conseguir US$15.000 millones. No estoy dispuesto a correr el riesgo, prefiero soportar un poco más esta situación débil de actividad pero evitar la hiperinflación. Estamos comprometidos a exterminar la inflación y lo estamos haciendo. Si uno mira los números de marzo, a pesar de un repunte, la inflación está en el orden del 7 u 8%”, indicó.

Al recibir el Gobierno, la tasa de inflación diaria viajaba al 3.700% anual, en la segunda se aceleró al 7.500. Cuando uno toma el dato de inflación mayorista del 54% en diciembre, anualizado es el 17.000%. Esa es la catástrofe que nos dejó el kirchnerismo. Cuando uno termina de limpiar los números monetarios del último año del kirchnerismo, y ojalá que no sea solo por la cuestión electoral de este Gobierno que pasó, emitieron 13 puntos del PBI contra una base monetaria del 2,6% del PBI

Por otra parte, habló sobre los precios de los alimentos y señaló que “Los formadores de precios pricearon bajo una hipótesis de un dólar de $2.500. Y en vez de bajar los precios, empezaron con las promociones. Por eso los precios en Argentina se pusieron caros en dólares. Vamos a ir abriendo cada vez más para que ingrese la competencia”.

“El precio de los alimentos está dominado fuertemente por lo que pasa con el dólar y ahora abrimos las importaciones y van a bajar”, concluyó.