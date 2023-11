El empresario, inversor y magnate, Elon Musk, celebró este domingo el triunfo electoral de Javier Milei.

Lo hizo mediante un comentario en su red social X (ex Twitter) al comentar un posteo de la cuenta “EndWokeness” que decía, en inglés:

“Mierda, la Argentina acaba de elegir a Javier Milei como su próximo presidente. Hoy se hizo historia en la Argentina”.

Musk no dudó en suscribir el posteo, al que agregó el comentario “Prosperity is ahead for Argentina”, traducible como: “Hay prosperidad para la Argentina”.

En septiembre, el magnate también se había expresado a favor de Javier Milei a traves de X. “Sería un gran cambio”.