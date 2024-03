El reclamo de una supuesta ex maestra del mandatario nacional recorrió los medios de comunicación y las redes sociales, debido a las críticas que realizó por los ajustes de su gobierno. Sin embargo, el propio presidente de la Nación, Javier Milei, desmintió que haya sido su maestra: "farsante y mentirosa".

Todo sucedió luego de que el mandatario nacional visitara su ex escuela y la mujer fuera entrevistada por medios, tras presentarse como su maestra de cuarto grado.

"Desenmascarando a una gran farsante y mentirosa", apuntó el presidente luego de citar un tweet del periodista Lucas Morando, en el que señalaba que "Techi" -el apodo que le habrían asignado sus alumnos- había sido maestra de otra división.

"Me acaban de contar que la maestra que habló hoy y criticó duro a @JMilei en realidad no fue docente suya. Estaba a cargo de 4to B y él cursó en 4to A en el colegio Cardenal Copello", precisó Morando.

En paralelo, desde institución educativa aclararon - a través de un comunicado que "la Maestra Teresa, que en el día de la fecha realizó declaraciones públicas sobre el Presidente de la Nación, no fue maestra del Señor Presidente", sentenciaron.

QUÉ DIJO LA MAESTRA JUBILADA

La ex maestra recordó que el mandatario fue “un excelente alumno”, pese a que solía ser “bravo” con sus compañeros. “Cuando era chico él ya decía que iba a ser Presidente”, rememoró Teresa al describir que Milei se caracterizaba por ser un niño tranquilo y humilde.

Sin embargo, éstas revelaciones no resultaron polémicas, en comparación a las repercusiones que generó la opinión que realizó sobre su gestión. Si bien la docente jubilada aseguró que esperaba que las medidas fueran “buenas para todos”, segundos después afirmó: “Yo soy jubilada y muy bien no estoy, así que estoy esperando que nos mejore la jubilación y que no nos apriete tanto con todos los ajustes que están haciendo”.