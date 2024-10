¿Cuál es la provincia con el salario más alto? En medio de la caída generalizada, hay una jurisdicción patagónica que encabeza el ranking

El salario privado promedio en blanco en el país cayó en el primer semestre de este año algo más del 8% en comparación a igual período del año pasado. El mayor retroceso se dio en los primeros 3 meses del año, tras la devaluación de diciembre. El ranking de las provincias: cuál tiene el nivel más alto y cuál presenta el salario más bajo. ¿En qué posición está Chubut?

"Así como las remuneraciones promedio del sector privado registrado caen 8,2% en el primer semestre 2024 contra igual período del 2023, también caen contra igual período de los años previos: -8,7% vs. 2022; -6,5% contra 2021; -8,1% respecto a 2020; -9,5% vs. 2019; -17,0% contra 2018; -17,9% respecto a 2017; y -17,2% vs. 2016", asegura un informe de la consultora Politikón Chaco, al que tuvo acceso ADNSUR.

El análisis fue realizado sobre datos suministrados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en base a SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino).

La caída salarial se concentró principalmente en los 3 primeros meses del mes, por el impacto inflacionario de diciembre (25,5%), luego de la devaluación del peso frente al dólar, entre las primeras medidas del gobierno de Javier Milei.

En diciembre, precisamente, la caída real del salario fue del 15%, lo que se proyectó hasta enero, con un 12%; febrero, con un 8,7% y marzo, con casi un 12% de retroceso, siempre en comparación a igual mes del año pasado.

En todos los casos, se habla de "caída real", a partir de aplicar el efecto inflacionario, es decir midiendo el poder de compra del salario contra la evolución de los precios.

En el segundo trimestre del año, la tendencia de caída salarial se mantuvo, pero en forma más atenuada, a medida que fue bajando el índice de inflación. La retracción fue del 6% en abril; 5,7 en mayo y 5,4% en junio.

QUÉ PASÓ EN LAS PROVINCIAS Y CÓMO EVOLUCIONARON LOS SALARIOS DE CHUBUT

En el análisis de cada jurisdicción, hubo 17 provincias que cayeron por encima del 10% en los primeros 3 meses, mientras que esto se redujo a 4 en el cierre del semestre.

Las provincias con menor caída salarial fueron Salta, Chaco y Neuquén, con índices del 4,2%; 5 y 5,3%, respectivamente. En un segundo pelotón quedaron Tierra del Fuego, San Juan y Santa Cruz, con el 5,5 y 5,9%, respectivamente.

Los salarios con mayor retroceso fueron los de Santiago del Estero, con un 12,3% de pérdida en términos reales, seguido por Misiones, con el 12,1%, Tucumán, con el 11,4% y Formosa, con el 10,4%.

En Chubut, los salarios del sector privado disminuyeron algo más que el promedio nacional, alcanzando un 8,6% de pérdida frente a la inflación. Uno de los rubros donde más se hizo notorio el retroceso en la provincia es en trabajadores de 'Electricidad, gas y agua', con una reducción del 17,3%. Le siguió 'Servicios de salud', con un 16% negativo.

'Explotación de minas y canteras', que incluye al petróleo, registró un 6,3% de baja en el primer semestre. En construcción, el saldo negativo fue del 5%, mientras que 'Industria' y 'Comercio' perdieron alrededor del 8%. Sólo 'Intermediación financiera' (bancarios) registra en la provincia un saldo positivo del 3,2% en ese crítico primer semestre.

El rubro 'Enseñanza' muestra a Chubut con una merma del 16%. Si bien se trata del sector privado, hay que recordar que este ámbito toma como referencia al sector público, por lo que la conclusión puede extenderse al ámbito estatal.

LA PROVINCIA CON EL MEJOR SALARIO DEL PAÍS

De acuerdo con los datos del mercado laboral privado y en blanco, correspondientes al primer semestre del año, el salario mediano del país alcanzaba un valor de 1.049.781 pesos, con grandes disparidades.

En el extremo más bajo, Santiago del Estero queda un 40% por debajo de ese valor medio, mientras que en la punta de la pirámide se encuentra la provincia de Santa Cruz, que supera esa media en un 86%.

“El salario promedio semestral más alto entre los distritos del país está en Santa Cruz con $ 1.955.375 -advierte el informe-; la menor brecha se observa contra Neuquén (6%) pero la mayor contra Santiago del Estero (68%)”.

“Si bien es harto conocido que las remuneraciones en las provincias patagónicas son más elevadas en línea con un también mayor costo de vida -añade la consultora-, se busca mediante este cálculo, cuantificar esa brecha de ingresos”.

Frente a ese salario promedio más elevado en el sector privado registrado, el haber medio en Chubut quedó un 15% por debajo del haber medio de Santa Cruz.

“Si se amplía la comparación y se observa la evolución del salario real en el sector privado formal para los primeros semestres desde 2016, se verifica que el valor actual es entonces el más bajo en por lo menos ocho años -concluye el relevamiento-. Esto es, las provincias tienen actualmente un menor nivel salarial real que en los registrados entre 2016 y 2023, con sólo dos excepciones: Neuquén y Salta”.

Especialmente la provincia que alberga Vaca Muerta tuvo evoluciones positivas frente a los primeros semestres de 2022 (+4,1%), como también contra 2021 (+15,5%) y 2020 (+12,7%). En la provincia norteña, el primer semestre de este subió un 1,8% contra igual lapso de 2021.