¿Cómo están los salarios frente a la inflación?: los acuerdos de los gremios y los reclamos en Chubut

En este informe exclusivo para ADNSUR, un balance de los acuerdos paritarios alcanzados hasta el momento y lo que se proyecta discutir en los próximos meses, frente a una inflación del 36 por ciento en 2020 y una proyección 2021 que alcanzó un 14 por ciento en los primeros 3 meses del año.

🔹 Transporte. La UTA se encuentra en conciliación obligatoria, ya que había lanzado un paro en reclamo para abrir una negociación paritaria que hasta ahora no tuvo avances. “Al presentarnos a discutir con la federación empresaria, no hubo ningún tipo de propuesta por parte de las cámaras del sector. Si no dan fruto las conversaciones, iremos a las medidas de fuerza”, dijo Juan Carlos Cossio, desde la conducción del gremio local.

“Es la recomposición salarial para este año, pero todavía no planteamos un porcentaje, no alcanzamos a decir qué es lo que queremos porque plantearon una negativa rotunda. Todos sabemos que el boleto del pasajero está subsidiado, por lo que tiene mucha injerencia la participación del gobierno, a través del Ministerio de Transporte de la Nación, que maneja los subsidios, para resolver este conflicto. También estamos reclamando la vacunación, porque somos personal esencial”.

🔹 Bancarios. La paritaria de los bancarios van de enero a diciembre de cada año, según reseñó Walter Rey, secretario de Organización a nivel nacional. “Cerramos un acuerdo bastante interesante, del 29 por ciento, que fue un poco la cabecera de pista para otros gremios a la hora de discutir sus paritarias. A eso hay que agregar una diferencia de diciembre 2020, que se reflejó en enero de este año. Son tres etapas, del 11,5 por ciento hasta marzo, por lo que casi equiparamos la inflación de ese primer trimestre".

A partir de abril "corre otro 11,5 por ciento y el 6 por ciento restante, en agosto. Además, hay dos cláusulas de revisión, en septiembre y noviembre, lo que nos da la posibilidad, como todos los años, de llegar a diciembre, compensados con la inflación. Esto es además de otros adicionales, como el Día del Bancario que se cobra en noviembre, a lo que se suma la participación en las ganancias a través del ROE, lo que para nosotros ha sido una ratificación del artículo 14 Bis de la Constitución Nacional”.

🔹 Petroleros. Siguen en conciliación obligatoria, en una discusión para lograr cerrar la paritaria 2020 cerca de un 30 por ciento, mientras que la discusión para este año se reabrirá en junio. Hasta ahora no hubo avances en ese reclamo, que involucra también una situación que afecta a trabajadores que todavía están bajo el sistema del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir sin tareas específicas y con el cobro de una suma no remunerativa, que puede representar algo más de la mitad del salario habitual.

🔹 Comercio. Recientemente alcanzó un 32 por ciento de aumento en 4 tramos, distribuido en mayo, septiembre, enero y febrero de 2022, con revisión también en el primer mes del año próximo. “A partir de ahí se incorporan al básico”, informó Matías Silva, desde el Centro Empleados de Comercio.

El dirigente también reseñó que pese al cierre de comercios que provocó la pandemia, con alrededor de 300 bajas según se informó oficialmente desde el municipio, no se vio reflejado tan crudamente como podía esperarse en cuanto a pérdidas de puestos de trabajo. “Gracias a Dios el impacto ha sido menor, pero indudablemente estamos preocupados por la cantidad de comercios cerrados y otros que siguen con dificultades y pagando sueldos en cuotas. Ha habido despidos, como el caso de los chicos de Compumundo, pero hubiese sido terrible si prosperaba la cantidad que nosotros pensábamos que podía haber con esta situación”.

🔹 Sanidad. Los trabajadores del sector privado de la salud terminaron de cerrar hace algunas semanas la paritaria 2020, con la activación de una cláusula gatillo que terminó derivando en un 36 por ciento. “Nos faltaba 16,1 por ciento y es lo que logramos cerrar –comentó Armando Olmos, desde ATSA Chubut-. Para este año vamos a empezar a discutir en junio, en una negociación que vamos a buscar dos o tres puntos por arriba de la canasta familiar, pero que además no se pierda después con la inflación. Cuando se suman los bonos adicionales, que fueron de 5.000 pesos por 8 meses, la recomposición del 2020 termina acercándose a un 43 por ciento”.

🔹 Estatales de Chubut. La síntesis la dio Federico Marín, impulsor de la lista marrón y blanca de ATE: “Desde 2019 no hemos tenido posibilidad de discutir paritarias salariales, con un aumentos de la canasta familiar que dejan muy por debajo el salario de trabajadores. Estamos empezando a movilizarnos, tomando como ejemplo lo que hicieron los compañeros de Neuquén, que tuvieron 50 días de paro y más de 14 días en la ruta, para que el gobierno escuche. Hay estudios que muestran que la canasta básica en la Patagonia está por encima de los 90.000 pesos, por eso las conducciones gremiales tienen que exigir una discusión paritaria ya. Más temprano que tarde vamos a estar de nuevo en las calles, porque si tomamos el costo de la canasta la paritaria tendría que superar el 50 por ciento”.

🔹 UOCRA. “Nosotros tuvimos el lunes la novedad de que se homologó un acuerdo el lunes pasado, con un aumento del 12 por ciento a partir de abril para los compañeros que lo tienen que ver reflejado en esta quincena, con un reajuste para la primera que ya fue abonada –detalló Walter Godoy, desde el gremio de la construcción local-. A partir del 1 de julio tenemos otro 10 por ciento, porque va a ser escalonado, a partir de octubre un 7 por ciento y finaliza con un 6,8 a partir del 1 de febrero de 2022. Eso nos da una paritaria total de un 35,8 por ciento y en diciembre se reúne nuevamente la cámara empresarial con UOCRA y el gobierno, para revisar lo que fue la inflación del año”.

🔹 Luz y Fuerza de la Patagonia. En Chubut, el gremio que representa a trabajadores de las cooperativas y plantas de generación eléctrica acordó una recomposición del 19 por ciento, con cláusula de revisión prevista para julio y agosto de este año. A nivel nacional, el gremio acordó un 29 por ciento de recomposición para todo el año.

Otros sectores, como UTEDyC, alcanzaron a nivel nacional un 30 por ciento, mientras que trabajadores de edificios lograron un 32 por ciento.