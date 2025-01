“Ah pero” año electoral

El fin de año con logros mostrados por parte de La Libertad Avanza ya pasó. Ahora la hoja está en blanco para el nuevo año. Sin embargo, todo está sujeto al año electoral y las conveniencias.

Queda claro que los partidos políticos necesitan ganar elecciones. O, al menos, salir airosos del evento. Y para eso, se necesita estrategia al servicio de los intereses.

Siempre digo que las elecciones (de mayor o menor importancia), son como los partidos de fútbol. No importa si los equipos jugaron bien o mal los 90 minutos, lo importante es meter goles en el arco contrario. El objetivo en la política, es meter votos favorables en las urnas.

Lo que pase en el 2025 dependerá de la política y la economía. De eso no hay dudas. Principalmente para La Libertad Avanza, que sigue confiado en que el triunfo los espera más allá de los acuerdos que puedan llegar a tener en el terreno político con sus socios amarillos.

Un año de profundos cambios para la cuenca San Jorge

El kirchnerismo y el macrismo tienen una misma encrucijada. Una especie de acertijo en común: encontrar la manera de no quedar en el olvido. Sobrevivir a la llegada del un outsider que llegó al ejecutivo, le daban poco tiempo de vida sin ellos y que logró salir bien parado.

Tal como se expresó en la columna dominical del domingo anterior, el PRO, va y viene en su idea de ir a las urnas con el oficialismo nacional. En la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, desdobló la elección y puso en jaque un arreglo. Todos los días hay distintas versiones en este sentido. Que habrá un armado en conjunto. Que si van juntos en todo el país o en ningún distrito. Que el mileísmo duro no quiere negociar. Que Macri quiere poner distancia.

La Legislatura de Chubut y un año intenso: cuáles fueron las leyes más importantes de 2024

Hay tiempo. Según el calendario de la Dirección Nacional Electoral, el 15 de mayo es el plazo previsto para la solicitud de alianzas y confederaciones. El cierre del plazo para la presentación de los precandidatos a las PASO ante la Junta Electoral Partidaria es el 25 de mayo. ¿Habrá PASO? El gobierno nacional apuesta a derogarlas con el argumento del costo que implica y como otro gesto de reducción de gastos del Estado. “Se ahorrarían entre 35 y 40% del total de las elecciones” afirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La otra fecha clave: el 7 de junio, límite para la oficialización de las listas ante la Cámara Nacional Electoral.

En el primer año de gestión asomó la figura de Ornella Costa: la pareja del gobernador que no tiene un rol decorativo

¿Quién hará las paces y reordenará el espacio antes? ¿Milei con Macri o Axel y Cristina? La disputa de poder entre la actual presidenta del Partido Justicialista y el gobernador de Buenos Aires tambien es una calesita que da vueltas.

Quienes conocen a la ex vicepresidenta y dos veces mandataria, aseguran que no le importa lo que haga Kicillof. A lo unico que quiere prestarle atención es a que no se desdoble la eleccion en el bastión electoral donde pisa fuerte.

Mientras tanto, Axel está convencido en mostrarse autónomo, y sin necesidad de protección externa, para su proyecto presidencial. ¿Llegarán peleados a los comicios legislativos? No le conviene a ninguno de los dos. Menos al gobernador. Cristina tiene un electorado cautivo y ha demostrado siempre su poder de daño.

Cristina Fernández expresó su deseo de que en 2025 "podamos cambiar de rumbo"

En esos dimes y diretes se encuentra la política hoy. Nadie expresa alternativas o soluciones a la depreciación del salario. Nadie tiene la respuesta si el modelo no va a estallar con un dólar atado. Y apostar por el impulso de la productividad local y la continuidad de la economía en V, es una ruleta rusa.

¡Que suerte la de los argentinos! Un año de gestión y al siguiente: rehenes de las estrategías electorales y sus conveniencias.