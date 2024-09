Un nuevo escándalo envuelve por estas horas al dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, quien tuvo que ser retirado por fuerzas de seguridad del aeropuerto de Ezeiza tras protagonizar una violenta discusión con pasajeros que lo insultaron y lo acusaron de robar. “¿A quién le robé?” les gritó, mientras era retirado por la policía del aeropuerto del lugar.

El hecho quedó registrado por las cámaras de los celulares de las personas que se encontraban en el lugar en el momento que se desató el tenso momento. Allí, se lo ve al referente a los gritos diciendo “Yo vergüenza no tengo, no le robé a nadie” y se dirigió a un grupo de pasajeros que se encontraba más lejos.

En el lugar debió intervenir la Policía Aeroportuaria, que rodeó al dirigente, ya que se mostraba alterado e intentaba irse contra quienes lo estaban insultando “Alguien de acá que me diga a quién le robé”, vociferaba Grabois al mismo tiempo que otros le gritaban. “Callate chorro, no podés salir a ningún lado”, le dijo una mujer.

“¡Ladrón! A todos los argentinos les robaste”, manifestó otro hombre que se encontraba en el lugar en medio de los fuertes gritos.

Horas después, a través de sus redes sociales, Grabois se refirió a los incidentes. “Sigan intentando. Nunca me van a correr de ningún aeropuerto. Nunca me van a callar. Nosotros no nos rendimos nunca”, escribió en relación lo que sucedió durante su regreso al país tras su encuentro el viernes pasado con el Papa Francisco en Roma.

