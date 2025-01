Fabián, propietario de la vivienda afectada, relató que el ataque ocurrió la tarde del lunes mientras él se encontraba fuera, en la zona de El Frutillar. “Yo lo vi casi en vivo. Me llegan las notificaciones de la cámara”, explicó, recordando cómo su sistema de seguridad detectó la presencia del agresor. Al observar las imágenes, vio al hombre blandiendo un cuchillo, haciendo cortes al aire y finalmente descargando el arma contra la puerta de entrada.

“No los conté, pero le dio 15 o 20 puntazos a la puerta. Quedó toda marcada, bastante dañada”, detalló Fabián, quien agradeció que el ataque no dejara heridos. Aunque el agresor llegó a ser recibido por la perrita de la familia, esta no resultó lastimada. “Por suerte no la atacó”, dijo el vecino, aún consternado por lo ocurrido.

Fabián aseguró no conocer al agresor, aunque logró averiguar que el hombre es conocido en el barrio por episodios similares vinculados a problemas de salud mental. “Hizo lo mismo en otro domicilio, pero esa vez se encontró con gente y ahí lo agarraron”, comentó, preocupado por la reiteración de este tipo de situaciones en la zona.

El incidente dejó una mezcla de indignación y alerta en el propietario. “Mucha bronca por una persona que entra a mi casa con esas intenciones y ese enojo”, expresó. Durante el ataque, Fabián siguió cada movimiento a través de las cámaras de seguridad, temiendo que el hombre intentara ingresar. “Yo sabía que no iba a romper la puerta, pero podía pasar”, concluyó, dejando en claro la vulnerabilidad que sienten los vecinos ante hechos como este.

Con información de Bariloche2000, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.