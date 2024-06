Una madre denunció un grave caso de violencia escolar que sufrió su hijo el pasado 16 de mayo en el Colegio Perito Moreno, de Comodoro Rivadavia. Lo tuvo que cambiar de establecimiento para resguardar su seguridad.

Cristina relató a ADNSUR que su hijo concurría al turno tarde, y ese día la llamó cerca de las 17 horas para pedirle que se acercara a la escuela porque “había tenido un problema con una menor en la escalera de la escuela".

“Me explican que mi hijo y esta chica se cruzaron en la escalera, ella puso el pie para tirarlo, se empujaron y le pegó una piña en el estómago a él y los llevaron a preceptoria”, precisó.

Se viene la Fiesta Mega Retro a Comodoro con dos pistas, dos DJs y tres décadas de música

Se hizo un acta donde los alumnos se comprometieron a “no molestarse más” más ya que había sido planteado como algo pasajero. Sin embargo, minutos después su hijo regreso del aula a preceptoria.

“Él le comunica a la preceptora que la chica estaba enviando mensajes a sus primos y novio para que lo vengan a agarrar a la salida”, precisó y por eso, salieron juntos del establecimiento educativo.

Se dirigieron hacia el auto donde estaban dos menores y la madre de Cristina esperándolos, estacionado sobre calle Mitre. “Subimos, arranco para salir y siento la explosión de la luneta del auto. Vuelvo a estacionar porque no sabía qué había pasado”

Cristina volvió entrar a la escuela, y allí los compañeros de su hijo señalaron a la menor que había tenido un problema con su hijo como responsable. "Le comentó a la vicedirectora, habla con los chicos que le dicen fue tal persona, y a lo que me indica “es una nena”.

Ataja en un club de Comodoro y lo postularon como el colectivero "más fachero" de Argentina

La madre realizó la denuncia ante la policía para luego presentarla en la escuela y supervisión de escuelas. “La escuela nunca se comunicó conmigo. Yo llevaba dos menores en el auto y a mi mamá mayor de edad”, indicó sobre lo grave de lo sucedido.

“Mi hijo desde ese día no fue más. Lo tuve que ubicar en otra escuela. Lo hubieran agarrado afuera ese día sino hubiera pasado por mí a preceptoria”, sostuvo.

“La chica sigue yendo a la escuela, se ha peleado con otros compañeros y ha amenazado a otros chicos. Dentro de la escuela hay mucha y lo tapan todo. Son menores y no se les puede hacer nada pero siempre hay un padre o tutor que debería responsabilizarse. Es como que queda en la nada porque es menor y me parece que no tiene que ser así”, manifestó finalmente.