El interventor de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Matías Bourdieu, denunció que un ex empleado atacó a golpes con una manopla a una persona que trabaja en el área de Recursos Humanos, provocándole serias heridas. Además, pidió investigar la vinculación entre ese violento episodio y el el incendio de una camioneta ocurrido en las últimas horas.

“Hace unos días, dentro del proceso de reestructuración, hemos licenciado a una persona con justa causa. Esa misma persona ingresó en la cooperativa para agredir a gente de Recursos Humanos, lastimando con una manopla a un compañero de trabajo. Alguien que usa premeditadamente una manopla, vino a matar”, señaló este jueves Bourdieu en conferencia de prensa, acompañado del intendente de Trelew, Gerardo Merino.

El interventor detalló que la víctima de la agresión tuvo que recibir atención médica y ya se encuentra mejor. Por otro lado, pidió investigar otro hecho violento ocurrido la madrugada de este jueves en el barrio 290 Viviendas de Trelew, donde una camioneta Jeep Renegade fue consumida por el fuego.

Según informaron fuentes policiales al diario Jornada, en el lugar se hallaron elementos que indican que se trató de un incendio intencional. “Anoche le prendieron fuego a un vehículo de una chica que trabaja en Recursos Humanos. Un auto que era nuevo. ¿Hasta dónde vamos a llegar?”, se preguntó Bourdieu, luego de aclarar que aún no cuentan con pruebas para afirmar que ambos episodios están vinculados.

“Si hay algo que tenemos claro, es que nos pudieron acá para emprolijar y que la Cooperativa sea viable económicamente. Lo que no voy a permitir que haya agresiones para con el personal. Voy a tomar todos los recursos necesarios para que se aclare y no pase nada más de esto. No puede estar nuestra gente esté trabajando y preguntándose con quién dejar a sus chicos. Es una locura. A mi no me tiembla la mano de sacar del circuito de trabajo a quien le provoca un daño a sus compañeros”, concluyó el interventor de la Cooperativa.

Merino, por su parte, afirmó: “Esta intervención vino a terminar con los que se llevan al mundo por delante, a sanear los números, a llevar adelante planes de inversión, pero fundamentalmente a erradicar estas mafias”.