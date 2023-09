Este viernes, se llevó a cabo una audiencia en el marco del juicio contra seis jóvenes acusados de una violación grupal a una joven en Palermo.

El hecho sucedió el pasado 28 de febrero de 2022 en el auto Volkswagen Gol blanco de uno de los agresores.

Durante la jornada que se desarrolló en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, la víctima del abuso declaró ante los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri y en su testimonio confirmó que no dio consentimiento para tener relaciones sexuales.

Según informó Minuto Uno, la mujer sostuvo que “Nunca hubiera prestado consentimiento para estar con un hombre, no es mi inclinación sexual”.

“Me da miedo salir a la calle, que la gente me reconozca. Tengo pesadillas, siento que me voy a morir. Sueño que me secuestran, que me llevan en un auto a un lugar muy oscuro”, añadió la víctima.

La justicia decidió absolver al exministro de Chubut, Leonardo Aquilanti, en un juicio por "enriquecimiento ilícito"

Por otra parte, explicó que no se recuerda nada de lo que pasó esa mañana.

EL CASO

El hecho ocurrió el feriado del pasado 28 de febrero de 2022, a partir de las 14.45, en la calle Serrano de Palermo Soho. Allí, una pareja de panaderos y otro vecino intervinieron al ver que dentro de un auto estacionado junto a la vereda, abusaban en grupo de una chica.

Mientras los imputados Ramos, Ciongo Pasotti, Cuzzoni y Lykan, estuvieron dentro del auto con la víctima, lDomínguez y Retondo, cantaban y tocaban la guitarra en la vereda.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Cabe señalar que desde aquella situación, mantiene un tratamiento psicológico.