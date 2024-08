Vecinos en shock tras hallar un ataúd abandonado en plena calle

Una mañana común en el barrio Parque de Fernández Oro se transformó en un episodio de película de terror cuando los vecinos descubrieron un ataúd abandonado en la intersección de las calles Uruguay y Arrayanes. El insólito hallazgo, que dejó perplejos a los residentes, fue el resultado de un acto vandálico contra una casa de sepelios local.

El propietario de la funeraria, Marcos San Martín, se encontró con su negocio violentado, con vidrios rotos y la puerta de ingreso destrozada. "No es la primera vez que ocurre algo así. Ya he tenido que mover varios ataúdes a otro lugar por seguridad, pero esta vez me dejaron uno en la vereda", comentó San Martín al sitio Mis Noticias, visiblemente afectado por lo sucedido.

El hecho no solo afectó al dueño del negocio, sino que también causó alarma entre los vecinos, quienes se mostraron preocupados por la escalada de estos incidentes. Según algunos testigos, el ataque podría haber sido intencional, con el propósito de asustar a quienes frecuentan la zona, que actualmente se encuentra en obras.