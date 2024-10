El pasado domingo alrededor de las 5 de la madrugada, las cámaras de seguridad ubicadas en la cuadra de la calle Combate Naval de Quilmes intersección con Gustavo Binder, registraron a un grupo de adolescentes que vandalizó cerca de cuatro vehículos estacionados.

Según muestran las imágenes, mientras pasaban corriendo patearon espejos retrovisores hasta tirarlos por completo. En diálogo con ADNSUR, Bruno Germillac, Comisario de Rada Tilly, señaló que han registrado una denuncia por los hechos mencionados. “En los otros casos solamente se hicieron públicos por los videos y todavía no se han hecho presentes los damnificados”, indicó.

Al respecto, explicó: “Estamos tratando de identificar al grupo y sobre todo al que se observa como autor del hecho, pero bueno, si bien presumimos que son menores todavía no estaría esclarecido”.

Ante esta situación, advirtió que “hay un abordaje que no es solamente la cuestión judicial, sino que tiene que ver con los adolescentes” y agregó, “tenemos otra situación ahí, que es un grupo de menores haciendo supuestas picardías, pero que en realidad son daños y delitos judiciales, entonces ahí es donde necesitamos también el compromiso de los padres y de los vecinos para poder trabajar en conjunto y abordar la situación, que entiendan que es una situación un poco más grave que lo que ellos creen.”

Por último, el comisario Germillac hizo hincapié en la importancia de “un trabajo en red que se debería generar no solamente desde la parte policial, sino también desde la parte educativa, con los establecimientos que están no sólo en la zona de Rada Tilly, sino que pueden llegar a ser de algún otro colegio y trabajar en conjunto para que los chicos entiendan que esto no es una picardía, sino que es un delito”, concluyó.