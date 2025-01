Miles de argentinos decidieron cruzar la frontera y llegaron a Chile para aprovechar y comprar electrodomésticos, indumentaria y calzado, aprovechando las grandes diferencias que existen con nuestro país en materia económica.

Precisamente, la ilusión de un grupo de turistas argentinos se vio opacada por un robo piraña en un famoso mall de Viña del Mar.

“Eran como unos 30 o 40 pibes que bajaban las escaleras corriendo y agarraban todo lo que encontraban. Se llevaban celulares y cualquier cosa que pudieran arrancar de las manos de la gente”, relató Ignacio, un hombre mendocino que fue testigo de una violenta situación.

Según indicó la víctima, el hecho ocurrió el pasado martes cerca de las 19 horas, cuando su novia y otros conocidos lo esperaban fuera del establecimiento, ya que él había entrado a conectarse al Wi-Fi de una tienda para pedir un transporte.

“Según me comentaron algunos chilenos, parece que es algo que se da seguido en esta época porque hay muchos turistas y, a esa hora, los carabineros no están en el lugar”, comentó en relación a los asaltantes, en su mayoría menores de edad, de entre 14 y 18 años, quienes actuaron de manera coordinada y violenta.

Precisamente, Ignacio vio cómo varios clientes eran despojados de sus pertenencias y cuando intentó salir, evitó el robo, pero “me reconocieron afuera porque yo los había señalado a los de seguridad. Uno quiso acuchillarme, pero no alcanzó. Otro me tiró una botella que me destrozó el codo”.

LAS RECOMENDACIONES PARA TURISTAS ARGENTINOS EN CHILE

Al momento de viajar a Chile, la inseguridad aumenta en temporada alta y es importante tomar precauciones:

Evitar horarios nocturnos en lugares concurridos.

No utilizar el celular en espacios públicos.

Mantener sus pertenencias siempre a la vista y en lugares seguros.

Informarse sobre las zonas más seguras y peligrosas antes de visitar un destino.

