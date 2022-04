Una mujer herida en un choque entre dos autos en una esquina de Comodoro

Una mujer resultó herida en la noche del sábado como consecuencia de un accidente que protagonizó con su auto y otro vehículo, en Avenida Polonia.

El accidente se produjo a las 21:05 en Polonia y Cospi, e involucró a la conductora de un Volkswagen Polo y a un joven que manejaba un Chevrolet Corsa.

La policía de la Comisaría Sexta intervino en el lugar ya que además, tras la colisión, se había iniciado una discusión entre los dos conductores.

Según se determinó, la mujer sufrió lesiones leves -politraumatismos- y decidió hacer la denuncia formal.

A ambos conductores se los sometió a análisis de alcoholemia, que dieron negativo.

La mujer, mientras tanto, fue infraccionada por no contar en su poder con la licencia de conducir ni seguro del automotor.