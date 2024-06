Una mujer dijo que vio a alguien lavar la camioneta de Caillava 48 horas después de la desaparición de Loan

Tanto Carlos Pérez como María Victoria Caillava negaron haber lavado su camioneta tras la desaparición de Loan Danilo Peña, sin embargo, una testigo desmintió esta versión y los dejó aun más complicados.

Una mujer llamada Brisa manifestó algo completamente diferente a lo dicho por los sospechosos de la desaparición del nene de cinco años. “Había una mujer lavándola con un baldecito adentro de la casa, pero no sé si era ella o quién”, indicó este jueves en Canal 13 respecto de la Ford Ranger blanca tras el desconocimiento del paradero del menor de edad.

Pero la situación en ese momento se puso aun peor porque esa misma persona que estaba limpiando la camioneta notó que la estaban viendo y se alteró: “Victoria dijo que lo que decía era todo mentira. Me hizo una denuncia, que me iba a demandar. Después de que la mencioné, me llamó una persona que está en la política que quería hablar conmigo”, explicó.

Además, la testigo continuó: “yo lo dije antes que aparezca la foto, que investiguen a todos los que estuvieron juntos en la mesa también. Tampoco la quise acusar a ella. Es por Loan y por Loan haría lo que sea, es mi vecinito y yo lo estuve viendo crecer”, exclamó.

Horas antes, la mamá de Loan, María Noguera, se refirió a la situación que está atravesando e incluso manifestó que, de ser necesario, le pediría ayuda a Lionel Messi.

“Le decía que los periodistas le hablen a Messi, que es tan popular, para que él pida que le larguen a Loan. Que ya estamos sufriendo mucho, muchos días. No sé dónde está, pero en algún lado está. Pero si a él le están teniendo encerrado, pobrecito, va a estar sufriendo”, continuó.