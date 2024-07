Una mujer oriunda de la Capital de Santa Fe realizó una grave denuncia luego de que su hijo de 9 años fuera agregado a un grupo de WhatsApp de pedófilos. Ante la falta de accionar de la justicia, decidió alertar a las familias sobre este tipo de situaciones.

Noelia . C relató que su hijo suele jugar en su celular al juego 'Toca Boca Life World' que permite crear personajes, escenarios e historias. Sin embargo, durante un anuncio, le salió a su hijo un código QR que lo redirigió a un grupo de WhatsApp llamado ‘Gay Peruanos’, con más de 70 suscriptos.

En el chat, adultos de distintos países compartían contenido sexual y mantenían conversaciones con menores, enviándoles imágenes y videos inapropiados.

Le robó un celular a una mujer en el bowling de Comodoro, el novio lo siguió y terminó preso

La madre descubrió la situación cuando una madrugada. 'Escuché que sonaba su teléfono y me levanté. Mi hijo estaba desconcertado y me dijo: ‘Mamá, me habló un pedófilo y me mostró su pene’', contó Noelia en diálogo con TN.

'Me desesperé porque no podía entender cómo hicieron para acceder a su contacto. Después me contó que había escaneado un código que pensó que era de una promoción', contó sobre lo sucedido.

Por lo que decidió hacerse pasar por su hijo en el chat para obtener más información sobre el pedófilo para ubicarlo. 'Él me puso que era de Chile y estaba esperando que le envíe algo porque mi idea es tratar de llegar hasta esta persona', dijo, mostrando su valentía y determinación para proteger a su hijo y a otros niños de este depredador.

Grave denuncia: una mujer y su hija atacaron con un destornillador a una empleada del hospital

El depravado le pidió continuar con la videollamada y la mamá, haciéndose pasar por el niño, le contestó: 'No puedo, está mi mamá'. El hombre insistió: 'Lo ponemos en silencio'. La mujer intentó frenar al hombre recordándole la edad de su hijo. 'Yo tengo 9', le dijo. Lejos de sentirse persuadido, le contestó: 'Yo tengo 32'.

La mujer ya con el número de teléfono, la imagen de la cara del depravado y las capturas de los chats, se dirigió a la Fiscalía para denunciar el hecho. 'No quisieron tomármela. Me dijeron solamente que bloquee al contacto y lo reporte a WhatsApp, como si esa fuera una solución', lamentó.

Brutal incendio dejó a dos niños de 5 y 9 años en grave estado

'Acá, detrás de todo esto, hay un grupo grande de pedofilia', aseguró Noelia ya que entre los números que figuran como administradores del grupo de la red de mensajería instantánea, hay personas de Chile, Perú y de Argentina. También hay una decena de usuarios cuyas características corresponden a distintas provincias del país, indicó alertando a los padres de niños pequeños.

⚠️CÓMO EVITAR QUE CUALQUIERA SUME TU CONTACTO A UN GRUPO

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) a través de la Unidad Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital del Ministerio Público Fiscal del Chubut, advirtió semanas atrás sobre una red de pedofilia, que contacta a chicos de entre 10 y 14 años a través de grupos o comunidades de WhatsApp.

Y dio a conocer una serie de recomendaciones, entre ellas:

Un nene de 5 años pidió cambiarse el apellido: su padre se "fugó" durante su infancia

🚸La incorporación o no a grupos de WhatsApp puede ser configurada por cada usuario dentro sección “Privacidad” del menú de Ajustes de la aplicación. Allí, dentro de la sección “Grupos”, el usuario podrá elegir la posibilidad de que cualquiera (opción “Todos”) pueda agregarlo, que solo sus contactos (opción “Mis contactos”) o solo determinadas personas (opción “Mis contactos, excepto…”).

🚸Para los casos de niños/as menores de edad, una posibilidad para evitar la inclusión involuntaria a este tipo de grupos (realizada por desconocidos o por otros niños/as) es seleccionar la última opción y excluir a todos los contactos o dejar solo a algunos de confianza (como familiares). Desde WhatsApp aclararon además que la plataforma debe ser utilizada solo por mayores de 13 años y recomendaron a los usuarios adolescentes consultar el Centro de Información para Adolescentes.

Una mujer logró salvar a su familia de una intoxicación grave de monóxido: tres personas fueron internadas

🚸Adicionalmente, en la sección “Almacenamiento y datos”, en la sección “Descarga automática” puede optarse por no descargar automáticamente los siguientes tipos de archivos: fotos, audio, video y documentos. Además, determinar qué tipos de archivos se descargarán sin intervención del usuario puede evitar la exposición a material no deseado que se remite en este tipo de grupos.

🚸 Además, cuando un usuario recibe un mensaje por primera vez de una persona que no está guardada en sus contactos, recibirá señales para decidir si le responde o si decide bloquearlo o reportarlo. Esas señales incluyen saber si tienen grupos en común y si el número de teléfono está registrado en un país diferente al del usuario. Además, la aplicación permite silenciar cualquier llamada de números desconocidos.

El intendente de 9 de Julio lanzó una grave acusación contra el comisario detenido por la desaparición de Loan

🚸En términos generales, para el uso seguro de esta y otras plataformas, se recomienda activar el segundo factor de autenticación y, para el caso específico de WhatsApp, no se debe compartir nunca con terceros el código de activación de la aplicación que suele llegar por mensaje de texto. De esta forma se minimiza el riesgo de perder el control de la cuenta.