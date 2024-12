Una médica de Comodoro contó que fue estafada por gitanos cuando quiso comprar un auto. Mariela llegó hace poco tiempo a la ciudad y contó a ADNSUR la dramática situación que esta viviendo al sufrir un impactante engaño. Asegura que entregó un vehículo y una suma millonaria como parte de pago pero recibió una insólita excusa del hombre con el que había hecho el acuerdo.

La mujer reveló que la situación sucedió hace 15 días. “Yo no soy de Comodoro, vivo acá hace menos de 2 años. Estaba buscando un auto para comprar y vi con unos chicos que tenían una concesionaria, y nos comentaron que tenían un auto que habían comprado, pero que estaban arreglando el tapizado y que estaba en una agencia. Entonces, lo podíamos ir a ver el día lunes (esto fue hace 15 días). Después de eso, fuimos hasta la agencia y el chico nos llevó a mi pareja y a mí, donde nos hicieron pasar a donde tienen los autos”, agregó.

“Nos muestran el auto, lo probamos, salimos de ahí, fuimos otra vez a la agencia y, a cambio del auto, yo le daba mi vehículo y plata. Fuimos a firmar un boleto de compra-venta que dice que yo le entrego plata y mi auto; él, a cambio, me da este auto, un 208”, explicó Mariela.

"Estaba en la agencia, supuestamente ya lo tenía comprado, era de él, pero no se lo habían dado porque estaban arreglando un tapizado. Entonces, yo además le firmé un 08 de mi auto porque yo me iba de Chubut. Me dijo que ya tenía el comprador para mi auto, entonces le dejamos firmado el 08 de mi auto y le entregué la plata y el auto", indicó la médica.

“Ahora, el domingo o sábado, este chico nos llamó y dice que a él lo habían estafado, que él había pagado con unos cheques y que cuando fueron a cobrar los cheques, los rebotaron”,agregó.

“Entonces, desde la agencia, lo vendieron a otro comprador y está bien, digamos. Pero él no tenía mi auto que yo le había comprado, ni el auto que le entregué como parte de pago, ni los $6.500.000 de pesos que le había entregado. Entonces, me quedé sin mi auto, sin la plata y sin mi vehículo nuevo. Así fue la secuencia, más o menos”, añadió.

No obstante, recordó que “le dije que si no tenía mi auto, me devolviera la plata; al menos así podría comprar el auto en otro lado. Pero bueno, ahora no sé qué hizo con la plata. Hablamos con el padre del chico y me dicen que para el 10 de enero ellos podrían, quizás, devolverme la plata o un auto similar, algún tipo de arreglo”.

Además, la médica mostró su preocupación al asegurar que “yo no los conozco, esto ya pasó, yo en su palabra mucho no confío, ya fallaron. No tengo mi auto, no tengo el vehículo nuevo y no tengo mi plata tampoco, entonces es como que no es que tenga mucha confianza”.

Por último, reveló que son de la comunidad zíngara y tienen una agencia de autos. “Que aparezca mi auto, que me paguen, no sé. Tengo que ir a trabajar y tengo que caminar; trabajo un montón de horas y me parece súper injusto. No sé si me lo van a reconocer o a pagar”, concluyó la damnificada.