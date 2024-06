Una mujer manejaba borracha en la ruta, se cruzó de carril y chocó una camioneta. Al ser interceptada por un control policial, descubrieron que se trataba de funcionaria municipal.

El hecho sucedió en la Ruta Nacional N°7 en la provincia de Buenos Aires. Allí, la mujer - subsecretaria de Desarrollo Comunitario en un municipio de General Rodriguez, Buenos Aires- conducía un auto Chevrolet Corsa blanco, se cruzó de carril y chocó a una camioneta.

Por el hecho intervino personal policial y tránsito, quines se acercaron hasta el lugar y al notar las dificultades para poder modular y hablar, procedieron a realizar el test de alcoholemia, pero ella intentó sobornarlos. Todo quedó registrado en un video, que comenzó a viralizarse en las últimas horas.

“Lo podemos evitar, no? ¿Podemos arreglarlo de alguna manera? ¿Sabés quién soy yo?, ¿Sabés que no, no? Dale, dale”, alcanzó a decir la mujer.

Luego de realizar el test de alcoholemia, descubrieron que la mujer conducía con 3.21 g/l de alcohol en sangre. De esta manera, quedó demorada. Finalmente desde el municipio decidieron echar a la mujer, tras el escándalo.