Una joven oriunda de Trelew que actualmente se encuentra viviendo en Bahía Blanca, Buenos Aires, denunció en las últimas horas a un comerciante chino por abuso sexual. La estudiante fue encerrada y abusada por varias horas. Su relato permitió que salieran a la luz situaciones similares que vivieron otras jóvenes

“Mi hija dejó un currículum hace un mes aproximadamente en un Supermercado Chino", comenzó contando Soledad Seguel, vecina de Trelew, sobre lo que le sucedió a su hija a través de redes sociales.

El lunes 28 de febrero a las 9 de la mañana, se presentó en el comercio luego de que la llamaran para trabajar, e encargado de nacionalidad china, quien dijo llamarse "Leo", le pidió que al día siguiente vaya de 14 a 17 horas. "Ella fue a esa hora, el chino cerró con llave y la guardó", detalló.

"La mandó a reponer mercadería y ahí empezó su calvario. Tres horas encerrada con un hombre desconocido, que hizo abuso de poder, abuso sexual y a mi manera de ver, estuvo privada de su libertad, porque es verdad que ella accedió a entrar pero no a estar encerrada durante tres horas abusándola, sin poder escapar”, relató la madre de la joven que fue “manoseada” durante 3 horas por el hombre de unos 40 años.

“A las 17 hs le abrió la puerta y la largó. Cuando salió, rompió en llanto, mientras la esperaba su novio, y me llamó por teléfono. A mí se me derrumbó la vida: primero por ella, porque le arruinó la vida, la dejó en shock, ultrajada y psicológicamente atormentada; y otra, por estar tan lejos de mí”.

Soledad contó que viajó hacia Bahía Blanca y que ya está hecha la denuncia, pero además resaltó que el relató de su hija - a través de las redes sociales - de lo que le había sucedido permitió que salieran a la luz varios hechos similares contra este comerciante. "12 chicas hasta ahora hay que escribieron, que fueron abusadas por el. Y hasta hoy creo que ya denunciaron 3 más".

La mujer compartió junto a la denuncia videos de cuándo increpó al comerciante, mostrando su rostro. "Fui porque quería verle la cara y que me vea bien, que se equivocó de víctima esta vez, que mi hija no está sola, tiene una madre que es una guerrera como ella y que va a remover cielo y tierra hasta que quede preso. Y si no va en cana, que no abuse más de nadie.”

"YO NO LA TOQUÉ"

El comerciante identificado como "Leo", habló con el portal La Brújula y desmintió que haya abusado de la joven. “Yo no la toqué. No fue así. Yo la hice poner mercadería en el salón nada más. Es un lugar chiquito, le decía que no cortara así para que no cortara su dedo”, argumentó

“Si ella decía que se quería ir le abría, no estaba escondida mi llave. El dueño del local es mi primo, yo soy encargado”, aclaró. Y agregó: “yo tengo abogado, pero no se como se llama”.

La justicia de Bahía Blanca le dictó hasta el momento una prohibición de acercamiento y la imposibilidad de salir del país, mientras se desarrolla la investigación.