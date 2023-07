El pasado martes, un policía fue arrestado y acusado de disparar contra un grupo de jóvenes que estaban buscando lombrices en una zanja para pescar. Afortunadamente, los jóvenes resultaron ilesos, según informaron fuentes policiales.

El dramático episodio en el barrio Matheu de Rosario, Santa Fe. De acuerdo con el testimonio de los vecinos, el agresor “parecía estar bajo los efectos del alcohol o drogas”.

Según la denuncia de las víctimas, el uniformado les efectuó un disparo que les pasó a corta distancia, tras lo cual, el agresor recogió la vaina servida y escapó del lugar.

“Quedé paralizado. Íbamos a pescar, somos de acá a tres cuadras, estábamos juntando lombrices. Paró un auto rápido y se bajó el acompañante totalmente sacado al grito de ‘qué haces acá, tómensela, saco el fierro y te doy un tiro’”, dijo una de las víctimas a Cadena 3.

“Estaba sacado y cuando me di vuelta me estaba apuntando con el arma en la cabeza y tiró. La bala pasó por al lado de mi cabeza, sentí el ruido de la vaina del cartucho”, agregó.

Además, el pescador explicó que la situación los sorprendió porque todo ocurrió de manera rápida y que no terminó en tragedia porque el acompañante del policía lo frenó: “Si no se metía el amigo de él, me mataba”, expresó.

El agresor, por su parte, escapó del lugar tras efectuar el disparo. Llegó hasta su casa, a pocas cuadras de donde ocurrió la violenta escena, e intentó refugiarse allí, pero otros oficiales comenzaron a perseguirlo.

Los voceros policiales detallaron que el policía fue detenido poco después en su casa ubicada en la misma zona, aunque no se le secuestró el arma presuntamente utilizada.