Era una tarde domingo soleada, lo que incentivó a Raquel García, vecina de Bella Vista Sur a salir a caminar y llevar leña a dos cuadras de su casa, hacia la Asociación Vecinal del barrio, lugar donde participa activamente cuando fue atacada de atrás por un perro.

En diálogo con ADNSUR, Raquel recordó el mal momento: “Voy a aprovechar a irme hasta la vecinal, aunque sea de 2 a 4 de la tarde para entregar la leña a algunos vecinos que en la semana no han podido concurrir. Yo estoy a dos cuadras de la vecinal”, pensó previo a su salida.

Según describió, en la calle de la Vecinal del barrio Bella Vista Sur hay muchos perros, pero hasta el momento, sólo había recibido “ladridos”. Y explicó que cuando hizo la segunda cuadra no vio a ningún perro, porque el can la atacó de atrás.

“No vi cuando salió de la casa, si vi donde entró, por eso saqué la foto. Me mordió bastante feo, pasaron unos vecinos que no me auxiliaron. Después pasó Vero, a quien le tengo que agradecer muchísimo, ella sí me auxilió, me llevó hasta el hospital de Rada Tilly, donde me hicieron curaciones”, comentó.

Luego, intentó ubicar a los dueños. “Fue mi esposo en varias oportunidades, porque a mí me dieron reposo absoluto con la pierna en alto”. En relación a la fuerte mordida que recibió, indicó que en horas del mediodía se acercó a realizar la denuncia a la Seccional Quinta".

Por otro lado, remarcó que en horas de la noche del domingo, la vecina dueña del can “se enteró y se apersonó” en el domicilio de Raquel, habló con su esposo y “reconoció que ella había salido temprano, que había dejado el portón abierto y pasó lo que pasó”.

Asimismo, agregó “me dijo que hace 18 días que ella tiene a la perra en la casa. Le tengo que agradecer que se va a hacer cargo de mis gastos, porque ayer gasté $32.000 en la medicación, mi pantalón quedó destruído”, detalló.

“Lamentablemente hay mucho perro suelto con dueños, que salen y dejan los portones abiertos o los largan afuera. El sábado atropellaron a una perra por la calle María Magdalena Güemes, por las cámaras se ve quien fue y no lo reconoció”, precisó Raquel.

Por su parte, la vecina informó que en la vecinal del barrio Bella Vista Sur desde este lunes hasta el viernes 21 de junio, la Dirección de Veterinaria se encontrará realizando castraciones.