Este martes, la Municipalidad de Villa La Angostura llevó a cabo una inspección en el camping ubicado en el lago Correntoso, que ha sido ocupado por la comunidad mapuche Paisil Antriao . La inspección forma parte de una disputa por la posesión del predio, en el marco de la cual el municipio busca regularizar la situación y evitar un desalojo violento.

El secretario de gobierno, Rubén Monzón, expresó en el que el municipio pretende que la comunidad entregue pacíficamente el lugar y comenzar a trabajar de forma conjunta con otras instituciones. Aclaró que la Justicia determinó que el predio es de propiedad municipal, pero su objetivo es llegar a una solución sin recurrir a la violencia. Monzón explicó que la idea es permitir que la comunidad tenga una habilitación comercial similar a la de otros prestadores de servicios turísticos de la zona.

Durante el recorrido, el municipio supervisará la construcción de tres nuevos módulos en el camping, los cuales no habían sido declarados. Aunque se permitió el acampe diurno, el municipio reiteró que el pernocte en el lugar está prohibido. Monzón afirmó que se busca una solución común en la que instituciones como clubes o iglesias colaboran con la comunidad mapuche, ofreciendo servicios como parrillas o kayaks, permitiendo así que la comunidad participe como cualquier otro prestador.

Por su parte, el vocero de la comunidad, Florentino Nawel , expresó que la inspección fue acordada previamente y que se realizó en buenos términos. No obstante, criticó la falta de inversión municipal para mejorar las instalaciones. En cuanto a la prohibición de pernoctes, Nawel argumentó que un cambio tan drástico no podía realizarse de un día para otro, especialmente cuando muchos turistas llevan años pernoctando en el lugar.

Antes de la inspección, Nawel se mostró sorprendido por las declaraciones de Monzón, quien había insinuado la posibilidad de un desalojo si no se llegaba a un acuerdo. Nawel calificó las palabras del secretario como "amenazantes" y pareció que "no eran necesarias" en ese momento. Además, expresó su frustración por el alejamiento del intendente Javier Murer, quien no había respondido a las solicitudes de la comunidad.

El vocero mapuche también manifestó que la comunidad está dispuesta a seguir negociando para alcanzar un acuerdo, ya que siempre hubo buena voluntad de su parte. Sin embargo, insistió en que, independientemente de la sentencia judicial que favorezca al municipio, las tierras son parte de su territorio ancestral, y no tienen intención de abandonar el camping. La comunidad Paisil Antriao se ampara en la Ley Nacional de relevamiento territorial de comunidades indígenas, que les otorga derechos sobre el predio.

Con información de DiarioRN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.