Este martes, un motociclista chocó contra un auto estacionado afuera de Área Central, y se fue del lugar sin dejarle datos a la propietaria del vehículo.

Según pudo conocer ADNSUR, en diálogo con Graciela, la damnificada y de acuerdo a la información que ella pudo recabar indicó, “una de las chicas que trabaja en el centro comercial me dijo que un señor de barba me andaba buscando, preguntando de quién era el auto. Que había sido una moto la que lo chocó, que había quedado tirado, que le preguntaron si quería que llamaran a la ambulancia y dijo que no".

Y explicó que, al parecer “el conductor de la moto dijo que tenía seguro, pero se fue y no me dejó ningún dato ni nada. Quiero ver si de alguna forma lo puedo ubicar”, exclamó.

En ese contexto, anticipó que este miércoles por la mañana radicará la denuncia “para ver si de esa forma” puede acceder a las cámaras.

Para contactarse con la dueña del vehículo, se puede comunicar al 2974053446.