El pasado 25 de noviembre, un joven denunció a través de redes sociales que sufrió una brutal golpiza por parte de una patota luego de participar en la Marcha del Orgullo LGBT. La víctima contó que la violenta situación sucedió cuando regresaba a su casa. "Estuve internado por múltiples traumatismos y tengo dos coágulos en la cabeza", reveló.

La brutal agresión, sucedió en Chilecito, La Rioja. El joven agredido participó de la 14° Marcha del orgullo y luego fue a un bar, sin embargo cuando salió y volvía a su vivienda sucedió lo peor. Fue golpeado brutalmente a piñas y patadas, mientras era insultado por un grupo de personas.

“Me atacaron por la espalda, sentí un golpe en la cabeza y caí. Mientras me insultaban, me pateaban las costillas, y me tironeaban el bolso con mis pertenencias”, reveló en Facebook.

“‘Pu..’ y 'matalo! matalo! matalo!' son algunas de las cosas que recuerdo que me gritaban repetidamente. Logré arrodillarme para poder defenderme hasta que me agarraron del cuello y quedé sin aire. Uno de ellos me pegó una patada en la cara y luego otro me pegó con un casco en la cabeza, me continuaron pateando hasta que perdí el conocimiento”, agregó.

Además, reveló que pudo reconocer a uno de sus agresores, apodado como “Roli” y reveló que “salió hace 2 meses del Servicio Penitenciario Provincial”. “Estuve internado por múltiples traumatismos y tengo dos coágulos en la cabeza. Ahora sigo medicado y haciendo reposo”, sostuvo, producto de la paliza recibida.

“En las fotos pueden ver las lesiones que me dejaron. Seguimos desprotegidos y vulnerables para que nos sigan violentando. No podemos caminar tranquilos en las calles. Quiero que esto no quede en la nada y que los responsables paguen por lo que me hicieron”, concluyó durante su descargo en redes sociales.