Un joven intentó vender un monitor por internet y vive una pesadilla. El hombre puso a la venta una pantalla de computadora; sin embargo, nunca pensó todo el calvario que iba a sufrir. “Me amenazan, estoy preocupado”, señaló a la prensa.

Hace más de un año y medio, Lisandro Filloy publicó en Facebook Marketplace un monitor de computadora que quería vender. Consiguió un comprador y, a las pocas horas, recibió un comprobante de pago, pero el dinero nunca le llegó. Pensó que se trataba de una estafa común; sin embargo, desde ese momento a esta parte vive una pesadilla por un robo de identidad y la justicia tampoco le da respuestas.

Luego del intento de estafa, el joven comenzó a recibir mensajes de diferentes personas que lo acusaban por estafa y se dio cuenta de que le habían robado la identidad.

"Al tiempo me empezaron a llegar mensajes de personas que me decían que me habían hecho una transferencia. Otros me han dicho 'te entregué el producto y nunca me hiciste la transferencia'. Lo que muchos no saben es que no soy yo el que hace las transacciones", explicó.

Por esta situación, el hombre recibe constantes llamados y amenazas de personas que creen que él los estafó. De esta manera, exigen que les devuelva el dinero o los productos que supuestamente les quitó. Incluso, algunos le han dado un plazo para que les pague o de lo contrario irán hasta su casa.

"Hay gente que ha entregado cosas que valen más de 1.000 dólares. Son todos productos de tecnología, como computadoras o Playstation. Pero, por ejemplo, hace poco una persona me llamó amenazándome, me dijo que iba a venir a mi casa y me dio una cantidad de tiempo para devolver la plata. Hay gente que no entiende. Incluso algunas personas me han avisado que me denunciaron antes de saber que yo era víctima de un robo", indicó.

Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, realizó dos denuncias ante la Fiscalía General de Quilmes, una en abril de 2023 y otra durante este 2024. Sin embargo, desde la Justicia le dijeron que no pueden rastrear a los delincuentes ni detener la estafa.

"Desde la Justicia me dicen que no tienen datos de los denunciantes y que no pueden rastrearlos, solo hay un número de teléfono que usan, pero es descartable y lo cambian de vez en cuando. Ya hablé con varias personas de la Justicia, pero me dicen que este tipo de casos se puede prevenir, pero que mi situación no se va a resolver", concluyó.

Con información de TN, intervenida por IA, bajo supervisión y edición de ADNSUR