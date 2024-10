Desde agosto de 2023, la localidad de San Jerónimo Sud vive en un escándalo después de que se difundiera un íntimo material que involucra a 80 mujeres del pueblo. La justicia investiga a un hombre de 49 años que habría trucado fotos y videos pornográficos con inteligencia artificial y publicado el contenido en el canal de un servicio de mensajería.

Según indicaron fuentes judiciales indicaron a Infobae, la denuncia se hizo en agosto de 2023 y fue investigada por la fiscalía de San Lorenzo, donde lograron identificar al sospechoso. El material se subió a un canal abierto de la app Telegram, pero luego fue eliminado. Sin embargo, llegó a viralizarse y fueron varias las damnificadas que hicieron presentaciones ante la Policía local.

De acuerdo con la investigación, las imágenes de las mujeres fueron robadas de las redes sociales y de los perfiles de WhatsApp de las víctimas. Después el acusado las adaptó al material de contenido sexual y desató un escándalo.

Con el paso de los días, las denuncias se multiplicaron y la investigación dio un giro gracias al aporte de una vecina. La mujer se presentó en la comisaría para denunciar que se sentía perjudicada a nivel personal porque varias personas del pueblo le habían dicho que las fotos, que ya eran motivo de las discusiones entre todos, estaban asociadas a su línea de teléfono.

A partir de allí, el fiscal investigó al marido de la denunciante, un hombre de 49 años, y se encontró con que tenía antecedentes por distribución y circulación de material pornográfico a raíz de una presentación de Missing Children. Frente a este hallazgo, las autoridades ordenaron allanar su casa y secuestraron seis celulares, dos pendrives, una notebook, 29 discos, una cámara y cinco archivos de memoria.

De esa manera, llevaron a cabo un exhaustivo análisis y peritajes sobre el material extraído de los teléfonos secuestrados en la casa del probable autor de la difusión del material. Sin embargo, la Justicia no pudo accionar en contra del hombre.

Según explicaron, la Fiscalía identificó al acusado, hizo las pericias pero no pudo imputarlo por ser un hecho que no es público. “Como es un delito de acción privada no se puede detener porque no se imputa. Por eso se les notificó y proporcionó toda la evidencia recabada para que puedan iniciar una querella de acción privada”, explicaron las fuentes.

Y continuó: “No había muchas herramientas para empezar a investigar. Lo que sí había era un consenso de que las imágenes eran un montaje y se enviaban desde un grupo de Telegram que se llamaba ‘Chicas de la zona’. Allí había un contacto asociado a una línea de teléfono perteneciente a una mujer que vivía con su pareja. Al hombre, en 2015, lo habían investigado porque Missing Children advirtió que desde su dirección de IP circulaba pornografía. "Pensé que no podía ser casualidad. Hoy, a raíz del trabajo de investigación y el allanamiento que llevamos adelante, no hay dudas de que la persona a la que llegamos es la responsable”, agregó el funcionario.

Los investigadores no precisaron si las mujeres iniciaron ya la querella ni dieron detalles de qué método se utilizó para adulterar las imágenes y adaptar los rostros de las víctimas a los videos. Se presume que fueron editados con inteligencia artificial.

Con información de Infobae, redactado y editado por un periodista de ADNSUR