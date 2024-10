El miércoles 9 de octubre por la tarde, un grupo de madres atacó brutalmente a una maestra, acusada de maltratar a sus hijos. Las mamás esperaron a la salida de la escuela e increparon a la docente y todo terminó de la peor manera.

El escándalo ocurrió afuera de una escuela primaria, ubicada en la localidad de Marcos Paz, Buenos Aires. Allí, las madres visiblemente molestas, fueron a cuestionar a la maestra, comenzaron a golpearla y a amenazarla. La grave situación quedó grabada por otra mamá que estaba esperando a su hijo.

En las violentas imágenes que se viralizaron en las redes sociales, se observa a tres mujeres que golpean con puños y patadas a la docente. Además, en otro momento, la agarran del pelo.

“Los chicos no se tocan. A mi hijo nadie lo maltrata. Sáquenle una foto de la cara, para escracharla. Te tenemos grabada, hija de mil p... Son criaturas”.

“Se metió con Bautista y la tenemos grabada. ¿Por qué no hablas con la criatura, la c... de tu madre? 'Negros de mierda' le dice a los nenes”, señala otra mamá muy molesta. Mientras que otra de las mujeres añade: “Te voy a matar, hija de p... Dijo que no sirven para una mierda”, respecto a las actitudes de las maestras con los niños.

En tanto, otra de las maestras intentó calmar la situación. Por otra parte, durante este jueves 10 de octubre, la escuela no tuvo actividades. Por lo tanto, mantuvieron una reunión y se espera que haya un comunicado sobre la grave denuncia.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR